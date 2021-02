Che Bella Giornata/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone

Che Bella Giornata va in onda oggi, 25 febbraio, a partire dalle ore 21:20 in prima serata su Canale 5. Si tratta di un film comico che ha debuttato nelle sale cinematografiche nell’anno 2011 ed è stato diretto da Gennaro Nunziante. Il protagonista assoluto di questa pellicola è il cantante e comico Checco Zalone che è stato coadiuvato in questo film da altri attori come Tullio Solenghi, Herbert Ballerina, Rocco Papaleo, Isabella Adriani e Nabikha Akkari. La sceneggiatura del film è stata scritta da Gennaro Nunziante e Checco Zalone, con quest’ultimo che ha curato anche la musica della pellicola, inserendo diversi suoi brani personali nelle scene più importanti.

Che Bella Giornata, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Che Bella Giornata. Checco è un ragazzo che si è trasferito dal sud Italia al Nord. Precisamente, Checco vive a Milano e cerca di trovare un lavoro che possa dargli da mangiare. Per la maggior parte del tempo, il ragazzo viene impiegato come buttafuori nei locali più in della città. Tuttavia, a causa del suo carattere particolare viene cacciato da questa mansione. Si ritrova dopo diverse coincidenze a diventare guardia giurata per il Duomo di Milano. Qui dovrà regolare l’accesso ai visitatori che vogliono visitare la Madonnina. Per questa ragione, viene preso di mira da un gruppo di fondamentalisti islamici che vogliono far saltare in aria il Duomo e compiere un attentato terroristico in nome della propria religione.

Tra i terroristi è presente Farah, una bella ragazza che approccia Checco per fargli rivelare i suoi segreti. In tutto questo, si unirà anche il padre di Checco, interpretato da un ottimo Rocco Papaleo che come lavoro svolge il soldato in Afghanistan. Questo scatenerà delle gag indimenticabili e dei malintesi che alla fine si risolveranno per il verso giusto. Ad ogni modo. incredibilmente, il buon ragazzo italiano si innamora di lei e tra i due nasce una profonda amicizia. Riuscirà l’amore a salvare Checco ed il Duomo? Checco crede di sì, anche perché lui crede che alla fine l’amore copre ogni cosa e passa al di sopra di pensieri, religioni e sentimenti politici.



