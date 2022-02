Che bella giornata/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone

Che bella giornata, film di Canale 5 diretto da Gennaro Nunziante

Che bella giornata andrà in onda oggi, domenica 20 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.30. Si tratta di un film italiano del 2011 con protagonista Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante, che ne cura anche il soggetto e la sceneggiatura. Nunziante dalla seconda metà degli anni Ottanta lavora come autore dei testi e regista dei programmi televisivi del duo comico Toti e Tata per proseguire come sceneggiatore cinematografico in diversi film del comico pugliese, come Cado dalle nubi, Sole a catinelle e Quo vado?.

Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Checco è un comico, attore, musicista, sceneggiatore e regista italiano che, negli ultimi anni, grazie ai cinque film interpretati ha incassato 220 milioni di euro. Il successo arriva tra il 2009 e il 2010 e Zalone si deve dividere tra il cinema e la televisione, dove nel 2009 va in onda in prima serata il Checco Zalone Show. Ad affiancare Zalone c’è Nabiha Akkari, cantante e attrice francese di origine tunisina, attiva al cinema, in teatro e in televisione. Debutta nel cinema italiano proprio con Che bella giornata e, in seguito, recita a fianco di Luca Argentero in Lezioni di cioccolato 2. Nel film, il cantautore pugliese Caparezza fa un cameo interpretando se stesso e cantando Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri e il suo singolo Vieni a ballare in Puglia.

Mani di velluto/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Eleonora Giorgi

Che bella giornata, la trama del film: un pugliese al nord

Che bella giornata racconta la storia del pugliese Checco, una ragazzo che vive da molti anni al nord Italia con i genitori. Il giovane lavora come buttafuori in una discoteca in Brianza ma il suo desiderio è diventare un difensore della legge, nello specifico un carabiniere. Viene in suo aiuto il cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, che, grazie alla segnalazione dello zio carabiniere, mette una buona parola per far diventare Checco una guardia al Duomo. Data l’incompetenza del giovane però, questi viene spedito a sovraintendere la Madonnina, statua posta sul tetto del monumento. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si spaccia per una studentessa di architettura francese, ma in realtà è una terrorista che sta cercando di accedere alla Madonnina e far scoppiare una bomba.

Philomena/ Su Rete 4 il film con Steve Coogan e Judi Dench

Il motivo dell’attentato è la rivendicazione dei suoi familiari, uccisi in seguito a un bombardamento della NATO nella penisola arabica. Farah non lavora sola, ma in combutta con il fratello Sufien e altri due complici arabi, che la invitano a diventare amica di Checco, così da fare azionare a lui la bomba. Il giovane cade subito nel tranello e si innamora perdutamente della ragazza. Come andrà a finire?

Il video del trailer del film “Che bella giornata”





© RIPRODUZIONE RISERVATA