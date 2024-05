Che ci faccio qui, anticipazioni 30 maggio 2024/ Domenico Iannacone in Calabria tra ‘ndrangheta e migranti

Che ci faccio qui, anticipazioni puntata 30 maggio 2024

Giovedì 30 maggio 2024, in prima serata su Raitre, torna in onda Domenico Iannacone con “Che ci faccio qui”, programma ideato e condotto dallo stesso giornalista che, nella nuova stagione, in tre puntate inedite, conduce i telespettatori alla scoperta di realtà difficili in cui anche i piccoli gesti della quotidianità sono difficili. Al centro della nuova stagione di “che ci faccio qui” c’è il Sud dell’Italia, terra meravigliosa in cui, però, la vita dei cittadini diventa sempre più complicata per la presenza della criminalità organizzata, per l’assenza di lavoro e la mancanza di sostegni istituzionali.

Nella nuova stagione di “Che ci faccio qui”, Domenico Iannacone parte alla scoperta delle regioni meridionali dell’Italia per scoprire se, nel corso degli anni, qualcosa sia cambiato o se tutto sia rimasto intatto. Nella prima puntata in onda questa sera Iannacone si dedicherà alla scoperta della Calabria.

Anticipazioni Che ci Faccio qui: Domenico Iannacone alla scoperta della Calabria

Nella prima puntata della nuova stagione “Che ci faccio qui” dal titolo “Ti vengo a cercare”, Domenico Iannacone torna in Calabria ponendo l’attenzione sulla lotta contro la ‘ndrangheta e la convivenza con i migranti incontrando anche chi, nel corso degli anni, non ha mai smesso di lottare per avere una Calabria ancora più bella. Bartolo Mercuri, il piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro, con la sua associazione “Il Cenacolo” non ha mai smesso di aiutare i migranti di Rosarno diventando un punto di riferimento per tutti i migranti tra i quali c’è Alì, un bracciante di origini senegalesi che da anni abita in un deposito abbandonato, senza luce, né acqua, simbolo di questa schiera di invisibili.

Iannacone, poi, incontra Antonino De Masi che continua a combattere la sua battaglia contro le cosche. Scortato da anni, con la famiglia costretta a vivere al Nord in un luogo protetto, l’imprenditore calabrese sta pagando a caro prezzo la scelta di denunciare la ‘ndrangheta. Oggi, però, Antonio porta avanti la sua lotta contro la criminalità organizzata con il figlio.

Come vedere in diretta streaming Che ci faccio qui

La prima puntata di Che ci faccio qui porterà così a galla i problemi che la Calabria, ogni giorno, deve affrontare. La puntata può essere vista in diretta televisiva su Raitre a partire dalle 21.20 e in diretta streaming anche su Raiplay dove la puntata potrà essere vista anche in un momento successivo.

