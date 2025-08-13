Resi famosi in Italia dalla serie di Canale 5 La Forza di una donna, questo piatto turco sta spopolando.

Questo piatto è divenuto famosissimo in Italia grazie a La Forza di una donna, serie di Canale 5, ma voi sapete cosa sono i sarma?

Con le serie turche approdate sui canali Mediaset, abbiamo scoperto una parte del Paese a cavallo tra Europa e Oriente che non conoscevamo. Una Turchia più vera, lontana dai luoghi turistici e inevitabilmente siamo venuti a conoscenza anche della sua cucina.

Il successo della serie di Canale 5, La forza di una donna, ha permesso ad alcuni piatti tipici turchi di divenire famosissimi nel nostro Paese. Qualche esempio? Pensiamo ai sarma, prima quasi sconosciuti: voi sapete da cosa sono composti?

Sarma, il piatto reso famoso da La forza di una donna

In diverse puntate della serie La forza di una donna, la protagonista Hatice ha cucinato insieme a Bahar un piatto che i suoi nipotini, Nisan e Doruk, adorano. Un piatto che attira subito l’attenzione, così tanti telespettatori hanno cercato informazioni a riguardo: si tratta dei Sarma. Ma da cosa sono composti e come si cucinano?

Si tratta di un tipo di dolma, ovvero un involtino di foglia di vite, molto diffuso in Medio Oriente e nel sud del Caucaso, ma oggi è facile trovarlo anche in Asia Centrale o nei Balcani. Prepararlo è molto semplice: si farcisce una foglia di vite (ma all’occorrenza, e a seconda del posto, è possibile usare foglia di cavolo, lapazio o bietola) con il riso o il bulgur e la carne macinata.

Sarma, in turco, significa appunta avvolto, ed è un piatto antichissimo le cui prime testimonianze sono date XVI secolo in Persia. In Turchia ne esistono di due versioni: nella provincia di Amasya, il bakla sarma è fatto di grano macinato e fave secche cotti nella salsa di pomodoro. In questa versione, di norma, fungono da contorno alle costolette d’agnello, con le quali infatti vengono cotte (adagiate sopra, per far prendere loro aroma e sapore).

Nella provincia di Tokat, invece, il surma viene farcito con il bulgur e con le lenticchie (oppure i ceci) e invece della salsa di pomodoro, viene usata la salsa di peperoni. C’è poi una variante molto antica, composta da riso con cannella, menta e pimento, mentre l’involtino cotto con ciliegie marasche e prugne, ma non è semplicissimo trovare questa versione nei ristoranti odierni. Esistono poi altre varianti che si sono create nei secoli con i prodotti locali in Paesi come la Romania o la Serbia.