Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 11 giugno: il ritorno di Asia… con ‘sorpresa’

CHE DIO CI AIUTI 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 11 giugno 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Che Dio Ci Aiuti 5 in replica. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Il cuore in soffitta” e “Ultima occasione”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Azzurra (Francesca Chillemi) ritorna in Italia dopo un periodo a Londra. Annuncia così alle due suore di aver scelto di disfarsi del convento e di trasformarlo in un hotel. Dalla morte di Guido, Azzurra sente il bisogno di cambiare del tutto la sua vita. Visto che l’Angolo Divino deve chiudere, le due suore decidono di vendere alcuni oggetti delle ragazze per ottenere un po’ di liquidità. Nel frattempo, Ginevra (Simoma Columbu) nota Nico (Gianmarco Saurino) al di fuori del Convento e lo convince a baciarla con una scusa, senza rivelargli di essere una novizia. Asia (Maria Chiara Giannetta) osserva la scena da lontano e poi informa l’avvocato di aver dato alla luce il suo bambino. La donna vorrebbe che Nico tenesse il bambino per qualche tempo e suor Angela (Elena Sofia Ricci) sospetta che non stia dicendo tutta la verità. Ottenuto il test di paternità, Nico riconosce il piccolo Mattia ma decide di non occuparsene di persona. Riuscendo a premere i punti giusti, suor Angela invece convince Azzurra a non vendere più il convento. Valentina (Arianna Montefiori) viene ricoverata d’urgenza in ospedale: si è gettata dalla finestra della sua casa e ora è in coma. Intanto, Nico si dimostra sempre più sfuggente nei confronti di Mattia, ma non verso Ginevra.

Intanto nella scorsa puntata di Che Dio Ci Aiuti 5 Azzurra decide di fare luce sul presunto suicidio di Valentina: suor Angela intuisce le sue intenzioni e la obbliga a portarla con sè nell’appartamento dell’amica. Grazie ad una vicina, scoprono che Valentina ha avuto una lite con una ragazza che viveva nel suo stesso appartamento, una escort. Azzura decide di fingersi quindi dell’ambiente per avvicinare Lidia e scopre che la colpa dell’incidente di Valentina è di Sergio, il pappone. Lidia infatti è incinta e ha chiesto aiuto a Valentina, che se l’è dovuta vedere con l’uomo. Nel frattempo, Ginevra si mette nei guai nel tentativo di dimostrare a Nico di essere in grado di spericolatezze: viene arrestata. Convinto da due gemelle presenti in clinica, Gabriele (Cristiano Caccamo) bacia Valentina e le fa aprire gli occhi. Purtroppo però i danni sono tanti e la ragazza potrebbe non riacquistare mai più l’uso delle gambe.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI DELL’11 GIUGNO 2020

Vediamo cosa succederà nella puntata di oggi di Che Dio Ci Aiuti 5 grazie alle anticipazioni:

EPISODIO 3, “IL CUORE IN SOFFITTA” – Nico rimane folgorato da un nuovo incontro, non sapendo che Eva è in realtà Maria, la nipote di suor Costanza. Intanto, Ginevra finge di avere una relazione con un uomo solo per proteggere una sua amica dalle violenze. La novizia confessa quindi a suor Angela che la madre è morta a causa delle botte del padre. Azzurra invece fatica ad andare a trovare Valentina in ospedale, ma ancora una volta suor Angela riuscirà a convincerla a fare un passo avanti.

EPISODIO 4, “ULTIMA OCCASIONE” – Maria rimane in convento e si prepara a condividere la stanza con Ginevra. Suor Angela ne approfitta per consigliare a Nico di non fare delle avances alla nipote di suor Costanza e Ginevra decide di impegnarsi affinchè l’avvocato non rimanga vittima delle tentazioni. Nonostante i primi baci, Valentina e Gabriele continuano a litigare senza sosta, anche se evitano di dire tutto a suor Angela. Ancora una volta la religiosa sarà ‘costretta’ ad origliare una conversazione fra Gabriele e un’altra persona, in cui parlano di 20 mila euro di debiti. Con l’aiuto delle gemelle, Azzurra invece muove le fila per fare in modo che Gabriele perda l’appartamento e sia costretto a trasferirsi all’Angolo Divino.



