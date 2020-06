Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 4 giugno: Valentina tenta il suicidio? (Replica)

Pubblicità

CHE DIO CI AIUTI 5, LA FICTION

Che Dio Ci Aiuti 5 pronto a tornare nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 4 giugno 2020, con le repliche. Verranno trasmessi gli episodi 1 e 2, dal titolo “Omnia in bonum” e “Come nelle favole“. Ancora una volta troveremo Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela e Valeria Fabrizi in quella di suor Costanza. Nuove avventure animeranno il Convento, fra ritorni e addii. Francesca Chillemi sarà ancora Azzurra, la ragazza madre che ha lasciato la cittadina nello scorso capitolo e che ora ritornerà con delle novità da raccontare. Azzurra sta vivendo un vero e proprio trauma: la morte di Guido e del piccolo Davide la spingerà a vendere l’Angolo Divino senza chiedere il parere di nessuno. Per Azzurra ci sarà comunque molto da affrontare: il passato busserà presto alla sua porta e la coglierà impreparata. Lino Guanciale non ritornerà quindi nei panni di Corsi, così come Cesare Christian Favoino non interpreterà più il piccolo Davide.

PERSONAGGI CHE VANNO E CHE NUOVI ARRIVI: L’ANALISI DI CHE DIO CI AIUTI 5

In Che Dio Ci Aiuti 5 il Convento potrà contare ancora sull’avvocato Nico, alias dell’attore Gianmarco Saurino, e su una novizia che presto complicherà le cose per tutti, Ginevra. Il suo personaggio è interpretato da Simonetta Columbu. Ci sarà anche Valentina, ancora una volta con il volto di Arianna Montefiori, e Gabriele con quello dell’attore Cristiano Caccamo. Fra i due però non tira una buona aria, soprattutto perchè Valentina è finita in sedia rotelle ed è ormai decisa a tenere lontana l’amore. Le turbolenze non mancheranno su tutti i fronti e suor Angela dovrà presto occuparsi anche di due piccole ospiti, due gemelle che combineranno un sacco di guai.

Nei primi due episodi della fiction italiana troveremo anche alcune guest star. Nella premiere ci sarà Maria Chiara Giannetta nei panni di Asia Pellicano, l’ex di Nico e ora mamma. E ovviamente il figlio non può che essere dell’avvocato, anche se quest’ultimo deciderà di prendere le distanze dal piccolo. Ancora una volta suor Angela cercherà di usare le sue tecniche per spingere Nico a cambiare idea. Nell’episodio successivo troveremo invece Silvana Bosi nei panni di Elda.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI DEL 4 GIUGNO 2020

EPISODIO 1, “OMNIA IN BONUM” – Le suore del Convento sono in gran fermento: le ragazze hanno lasciato tanti oggetti e si è optato per una vendita diretta. Intanto, Nico viene sorpreso da una sconosciuta che lo bacia: si tratta di Ginevra, una novizia curiosa di sapere cosa si prova a poggiare le proprie labbra su quelle di un uomo, prima di votarsi completamente alla fede. Asia osserva la scena e poco dopo presenta a Nico un piccolo ospite, Mattia. Il bambino ha 5 anni ed è il figlio dell’avvocato: dovrà essere lui ad occuparsene, visto che Asia ha deciso di partire con il suo nuovo fidanzato. Nel frattempo, suor Angela cerca di convincere Azzurra a non trasformare subito il Convento in un hotel.

EPISODIO 2, “COME NELLE FAVOLE” – Dopo essersi buttata dalla finestra, Valentina finisce in coma. Gabriele si sente in colpa, mentre Azzurra rifiuta l’idea che l’amica abbia tentato il suicidio e cerca di scoprirne di più. Intanto, Nico insegna a Ginevra cosa vuol dire infrangere ogni tanto le regole. Suor Angela e suor Costanza invece si mettono a indagare su quanto accaduto a Valentina e scoprono che è tutto connesso a Lilia, una giovane prostituta che si è rifugiata nel garage della ragazza per sfuggire al suo protettore. Intanto, Gabriele fa la conoscenza di due particolari gemelle, Daniela e Silvia, ricoverate in ospedale.



