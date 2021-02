CHE DIO CI AIUTI 6, ANTICIPAZIONI 11 MARZO / Il grande giorno di Nico e Ginevra

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, che torna su Raiuno il prossimo 11 marzo, rivelano che alla fine Erasmo scoprirà tutta la verità legata a suo padre Primo. Ciò che emergerà, tuttavia, non scalfirà il ragazzo, che apparirà molto freddo e distaccato. Proprio per questo motivo Suor Angela inizierà a nutrire parecchi dubbi sul suo conto. La nostra protagonista, infatti, tema che Erasmo nasconda una segreto. Come sempre, l’intuizione della Suora non si rivelerà errata. Erasmo infatti pare abbia un piano segreto da mettere in atto per il gran finale di stagione. L’ultima puntata coinciderà inoltre con il grande giorno di Nico e Ginevra, pronti a dirsi di sì all’altare. Tra gli ospiti speciali dell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 è atteso il modello e attore Can Yaman.

Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni 11 marzo: la verità su Primo

Bisognerà attendere l’11 marzo per rivedere su Raiuno Suor Angela e tutti gli altri protagonisti di Che Dio Ci Aiuti 6. L’ultima puntata della sesta stagione è stata posticipata di una settimana a causa della concomitanza con il Festival di Sanremo. Stando alle prime anticipazioni reperite in rete, gli ultimi due episodi si preannunciano molto movimentati e ricchi di colpi di scena. La nostra protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci, continua ad avere serissimi dubbi su Erasmo, mentre Nico e Ginevra sembrano al settimo cielo per i preparativi del matrimonio. Nel corso dell’ultima puntata, Suor Angela scoprirà tutta la verità su suo padre Primo. Ciononostante dovrà capire se rivelare tutto ad Erasmo o mantenere il riserbo. Nel frattempo Nico cercherà di regalare a Ginevra un matrimonio indimenticabile.

Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni sull’ultima puntata: Monica al fianco di Nico ma..

Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda l’11 marzo per l’ultima puntata, rivelano che Monica si troverà sempre più a stretto contatto con Nico per i preparativi del suo matrimonio. Sarà proprio lei ad aiutarlo e supportarlo in questa fase ricca di emozioni e incomprensioni. Nel frattempo Azzurra sentirà di aver portato a compimento il suo percorso e si sentirà Suora a tutti gli effetti. Carolina, invece, inizierà a comportarsi in modo piuttosto strano.



