Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 18 febbraio / Ginevra tronca con Nico

E’ già partita la caccia alle anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6 per la nuova puntata che andrà in onda il prossimo 18 febbraio, sempre su Raiuno. Le anticipazioni rivelano un doppio episodio particolarmente movimentato, con colpi di scena sorprendenti per tutti i protagonisti. Spazio soprattutto alla coppia formata da Nico e Ginevra, ma anche la mitica suor Angela avrà il suo da fare per il rapporto sempre più stretto instauratosi tra suo padre Primo ed il giovane Erasmo. Attesa alta, dunque, per l’appuntamento di giovedì prossimo, 18 febbraio. Due episodi che porteranno sviluppi significativi nella vita dei protagonisti. Ad esempio nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà completamente Nico nel momento in cui deciderà di troncare il loro rapporto. Una scelta totalmente inaspettata, apparentemente incomprensibile.

Che Dio Ci Aiuti 6: anticipazioni 18 febbraio, Ginevra lascia Nico, perché?

Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6, che torna su Raiuno con una puntata il prossimo 18 febbraio, rivelano colpi di scena clamorosi. Ginevra ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con Nico e manda in frantumi il progetto del matrimonio e il sogno di diventare marito e moglie ufficialmente. La notizia della rottura sarà un vero e proprio choc per Nico, che in ogni caso deciderà di non arrendersi. Così il ragazzo prova con tutto se stesso a far tornare Ginevra sui suoi passi, nella speranza che non ci siano motivi seri che abbiano spinto la sua dolce metà a distaccarsi. Cosa accadrà tra i futuri sposi? Tornerà il sereno o la prossima puntata decreterà la fine della loro storia d’amore?



