Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni 25 febbraio / Primo rischia la vita ed Erasmo..

E’ già cominciata la caccia alle anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6, che torna su Raiuno giovedì prossimo 25 febbraio alle 21.35. I rumors riguardanti la nona, nonché penultima puntata, rivelano clamorosi colpi di scena per Suor Angela e tutti gli altri personaggi della fiction. Sintetizzando, ci sarà grande preoccupazione per la salute di Primo, costretto ad un trapianto di rene. La sua situazione di salute farà preoccupare moltissimo la figlia Suor Angela. Nel corso del primo episodio, dunque, i riflettori saranno prevalentemente puntati su Primo: le sue condizioni si aggravano rapidamente e tutti quelli che gli vogliono bene sono in grande apprensione. Per salvarlo c’è solo una soluzione: trovare un donatore compatibile. Erasmo, che potrebbe salvarlo, decide di non sottoporsi alle analisi mediche per scoprire la sua idoneità.

Che Dio Ci Aiuti 6, la scelta incomprensibile di Erasmo mette a rischio Primo

Dalle anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6 si apprende che nella prossima puntata, la nona della stagione, Erasmo rifiuterà di sostenere le visite necessarie per verificare la compatibilità con il padre di Suor Angela. Il suo atteggiamento mette in crisi la protagonista e anche gli altri personaggi, che iniziano a dubitare seriamente dell’onestà del ragazzo appena accolto in convento. Azzurra, invece, esprime la volontà di affidare la piccola Penny a Monica. La dottoressa tuttavia risulterà molto distratta dall’arrivo di Edo in convento. Una situazione che per Giulietti e Nico rappresenta una sorta di deja-vu, dato che avevano già condiviso un’esperienza simile prima di dirsi addio.



