Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni, Francesca Chillemi: “Azzurra riscoprirà la fede!”

Mentre questa sera in prima serata torna in onda su Rai1 la replica della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5, i fan si chiedono quanto bisognerà attendere per la sesta stagione e, soprattutto, cosa riserverà ai telespettatori. A darci qualche nuova anticipazioni è Francesca Chillemi, che si prepara a tornare a vestire i panni di Azzurra Leonardi. Ma prenderà i voti come Suor Angela e Suor Costanza? Alle pagine di Tv Mia ha dichiarato: “Il mio personaggio, dopo una crisi, grazie a Suor Angela riscoprirà la fede. Io invece non l’ho mai persa anche se non sono praticante. La mia famiglia mi ha trasmesso i valori della fede cattolica, nei quali ho sempre creduto. Ogni sera prego”.

CHE DIO CI AIUTI 6, NUOVO AMORE PER AZZURRA? PARLA FRANCESCA CHILLEMI

Francesca Chillemi è dunque pronta a tornare a vestire i panni di Azzura in Che Dio ci aiuti 6, le cui riprese dovrebbero riprendere a breve. Intanto l’attrice ha anche svelato un nuovo retroscena: “Non volevo accettare la parte: avevo già lavorato in serie tv famose come Carabinieri e Un medico in famiglia e quando mi proposero il provino andai sul set senza entusiasmo. – ha ammesso, per poi aggiungere – Dopo aver capito qual era il personaggio di Azzurra, mi accorsi che era proprio un ruolo adatto a me”. Della sesta stagione sappiamo che saranno 10 puntate e che le riprese dovrebbero iniziare a ottobre. Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni e chissà che nelle nuove puntate il cuore di Azzurra Leonardi non ricominci a battere di nuovo per qualcuno…



