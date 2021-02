Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni/ La delusione di Suor Angela…aspettando Can Yaman

Che Dio Ci Aiuti 6 si avvicina al gran finale di stagione con una scoperta sconvolgente di Suor Angela sul conto di suo padre Primo. Nel corso della penultima puntata, andata in onda ieri sera su Raiuno, Erasmo si è finalmente deciso ad effettuare il test per la compatibilità del rene per l’operazione del padre. Dopo un lungo tira e molla decide di sottoporsi all’operazione, salvando la vita di Primo. Intanto Monica accetta la proposta di Nico, che le chiede di essere sua testimone per il matrimonio con Ginevra. Anche se il giovane, nel corso della puntata, dovrà fare i conti con una grave accusa lanciata da sua sorella Miriam ad un professore dell’università. Il penultimo appuntamento con Che Dio Ci Aiuti 6 segna anche il ritorno in convento del giovane Edo, sorpreso nel vedere Monica e Nico separati. Non crede alle sue orecchie, infatti, quando scopre che Nico sposerà Ginevra.

Che Dio Ci Aiuti 6 si ferma per il Festival di Sanremo, torna l’11 marzo con Can Yaman

Che Dio Ci Aiuti 6 si prende una settimana di vacanza per il Festival di Sanremo. La fiction con Elena Sofia Ricci torna quindi giovedì 11 marzo con l’ultima puntata. Le anticipazioni della fiction svelano una guest star per l’appuntamento finale: stiamo parlando dell’attore turco Can Yaman. Stando a quanto visto nel breve spot lanciato al termine del doppio episodio di ieri sera, apprendiamo dei tentennamenti di Azzurra di fronte al fisico statuario dell’attore turco. Can Yaman, infatti, entrerà nella vita delle nostre protagoniste indossando i panni di un barista. Nico, invece, sarà sempre più vicino al grande giorno con Ginevra. Monica non perderà occasione per stare vicino al futuro sposo e trascorrerà con lui più tempo possibile prima del grande passo.



