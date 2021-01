Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Nico ci riprova con Ginevra

Che Dio ci aiuti 6 tornerà in onda domenica 10 gennaio 2021 sempre in prima serata su Rai 1, con due nuovi episodi dal titolo “Amore o dipendenza?” e “Fuori posto”. Si tratta del secondo appuntamento con la sesta stagione della fortunata fiction con Elena Sofia Ricci, iniziata giovedì 7 gennaio. Visto che l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 sarebbe dovuta andare in onda nella settimana di Sanremo 2021 si è deciso di utilizzare questo espediente di due serate in quattro giorni. Tutta l’intera stagione sarà trasmessa invece sempre il giovedì sera in un palinsesto che non prevede competitor all’altezza. La Rai dunque azzecca l’ennesima mossa strategica e ci propone una serie amatissima con Elena Sofia Ricci protagonista.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntate 10 gennaio: la trama

Nel terzo episodio di che di Che Dio ci aiuti 6, dal titolo “Amore o dipendenza?”, Suor Angela si prende cura di un uomo che ha perso la memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra, provando a riconquistarla in tutti i modi dopo quanto è successo. Ma la ragazza vuole dimostrargli di essere matura e indipendente e di non aver bisogno di lui. Monica, invece, cerca un po’ di serenità. Nel quarto episodio, “Fuori posto”, Ginevra ed Erasmo sono in cerca di un lavoro e scatta tra loro una bizzarra competizione. Nico si rassegna a tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze. Monica fa un primo passo per tornare alla normalità e riprende a lavorare. Azzurra ce la mette tutta con Penny e Suor Angela riceve preziose informazioni sul suo passato.



