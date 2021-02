Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 10 febbraio: la verità su Erasmo e…

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio

Erasmo scopre la verità sul suo passato, Azzurra ancora in crisi e Suor Angela pronta ad affrontare la vita che aveva dimenticato, tutto questo in una puntata al cardiopalma di Che Dio ci aiuti 6 in onda oggi, 10 febbraio, su Rai1 con l’amata Elena Sofia Ricci. Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione della fiction che terminerà l’11 marzo prossimo slittando di una settimana per lasciare il posto a Sanremo 2021, e questo significa che presto tutti i nodi verranno al pettine rivelando quello che tutti già pensano soprattutto su Suor Angela, il suo passato e il legame con Erasmo. Proprio nel primo episodio in onda oggi dal titolo ‘Pensaci tu’, il giovane si avvicina pericolosamente alla verità sulle sue origini proprio mentre Suor Angela e suo padre sono sulle tracce di Vanessa per capire tutto e raccontare così al giovane la verità dei fatti, ma chi arriverà per primo alla meta e a quale costo?

Azzurra ancora in crisi mentre Monica…

Dall’altro lato abbiamo Azzurra che, sempre più confusa, continua a fare di tutto per far avvicinare Penny a Monica. Quest’ultima ha molti pensieri per la testa e non solo per via del suo ‘trauma’ ma anche per quello che è successo con Emiliano. Che Dio ci aiuti 6 continua poi con il secondo episodio dal titolo ‘Desideri’ in cui Nico è pronto a fare la sua parte organizzando una cena a quattro e trascinando dentro anche Emiliano ma, soprattutto, Monica e Ginevra. Cosa succederà durante la serata e come si evolveranno le cose tra le due possibili coppie della fiction di Rai1? E’ ancora presto per dirlo ma dall’altro lato non mancherà il dramma perché, venuta a galla la verità su Erasmo, Suor Angela cerca di riconciliarsi con lui che, però non sembra pronto a perdonarla. I dubbi invadono il Convento mettendo in crisi tutte le protagoniste e le ragazze di Suor Angela.

I sentimenti mettono a dura prova Ginevra

Ginevra decide di allontanarsi per un po’ dal Convento proprio per cercare di fare chiarezza su quelli che sono i suoi sentimenti per Nico mentre Monica non sa ancora cosa vuole dalla sua vita e dalla sua relazione con Emiliano. Dall’altro lato, a farci sorridere un po’, ci penserà la difficile convivenza a cui sono costretti Erasmo e Nico. Come sempre i momenti ad alta tensione si alterneranno ai casi di cui la nostra suora protagonista si occupa di volta in volta. Cosa ne sarà delle ragazze di Suor Angela e cosa succederà adesso che ha scoperto tutto quello che è successo con Erasmo in passato? La risposta arriverà nel prime time di questa sera a partire dalle 21.30 circa.



