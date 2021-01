Che Dio ci Aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 10 gennaio: Nico dice addio a Ginevra

Che Dio ci Aiuti 6 torna questa sera con una seconda puntata che riporterà il pubblico alla corte di Suor Costanza e, soprattutto ad Assisi, a fare i conti con il suo passato. La seconda puntata della serie Lux Vide sarà come sempre divisa in due episodi in cui Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, dovrà gestire due nuovi ‘casi’, le sue ragazze e la sua vita privata con il rischio di far venire a galla vecchi segreti e riaprire grandi ferite. Nel primo dei due episodi di oggi, 10 gennaio, Suor Angela cerca di aiutare un uomo vittima di un vuoto di memoria che non gli permette di andare avanti tenendo le redini della sua vita. Nico vorrebbe avere un’altra chance con Ginevra e per questo è pronto a fare di tutto per riconquistarla ma trovando un muro davanti. La giovane è pronta a mostrarsi matura e indipendente ed è così che continuerà ad essere anche nella puntata di questa sera.

Che Dio ci Aiuti 6, anticipazioni: Nico dice addio a Ginevra

Le cose in Che Dio ci Aiuti 6 prenderanno una piega inaspettata nel secondo episodio quando Ginevra, per mettere a punto il suo cambiamento, decide di trovare lavoro. Questo la porterà allo scontro con l’ex galeotto Erasmo, anche lui alla ricerca di una nuova occasione. Dall’altra parte troviamo Nico pronto a voltare pagina vivendo da single e dimenticando la sua dolce metà. Questo lo porta a guardare oltre provando ad uscire con altre ragazze, ci riuscirà davvero e come reagirà Ginevra quando lo scoprirà? Monica torna al lavoro uscendo dal suo guscio e scoprendo così un nuovo dettaglio della sua personalità mentre Azzurra prova a seguire le orme di Suor Angela concentrandosi, anima e corpo, su Penny. La suora protagonista della fiction di Rai1, intanto, riceverà delle informazioni importanti sul suo passato e questo la porterà a mettere insieme altri tasselli della sua vita. Il terremoto metto in atto con questo ‘spostamento’ di location e di Convento non farà altro che sconvolgere il pubblico portando nuova linfa alle storie raccontate. Cos’altro vedremo questa sera su Rai1? L’appuntamento è come sempre fissato alle 21.20 circa mentre sarà possibile seguire poi gli episodi in streaming o on demand sul sito RaiPlay.



