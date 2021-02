Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 18 febbraio: Nico tra Ginevra e..

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 18 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno di Che Dio ci Aiuti 6. Presto la fiction finirà in panchina per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2021 ma poi tornerà l’11 marzo per il gran finale in cui, sembra, ci sia una guest star d’eccezione, Can Yaman. Fino ad allora, però, c’è ancora tempo e questo significa che Suor Angela e i suoi avranno ancora tempo per tirare le fila di quello che sta succedendo in questa rocambolesca stagione. La bella protagonista che ha il volto di Elena Sofia Ricci si troverà a fare i conti con il suo passato ma anche con le crisi delle sue ragazze, Azzurra su tutte, e i casi della puntata. L’appuntamento oggi, 18 febbraio, è fissato con due episodi dal titolo ‘Chi è senza peccato?’ e ‘Il regalo più bello’ in cui sentiremo ancora parlare di Ginevra che, appena tornata in convento, decide di prendere in mano la situazione lasciando Nico senza dargli spiegazioni.

Suor Angela accoglie un nuovo seminarista

Il giovane non ha intenzione di darsi per vinto soprattutto perché senza spiegazioni è davvero difficile mettere insieme i pezzi di tutto quello che è successo e così il suo obiettivo sarà quello di fare luce sulla questione. Dall’altro lato, in Che Dio ci aiuti 6, Azzurra e Penny provano a spingere Monica a capire meglio i suoi sentimenti per Nico ma ecco che le porte del Convento si aprono di nuovo per l’arrivo di un giovane seminarista e sarà Suor Angela ad accoglierlo. Di chi si tratta e quali rapporti rivoluzionerà con il suo arrivo? Nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti 6 in onda questa sera dal titolo Il regalo più bello, Nico continua a non capire il da farsi e così quando si sentirà in colpa per quello che è successo con Ginevra, indovinate un po’ con chi finirà col confidarsi? Ma con la povera Monica ovvio.

Nico tra Ginevra e Monica…

Proprio a Monica toccherà fare di tutto per cercare di non farsi ancora considerare come un’amica da Nico ma come qualcosa di più mostrandogli i suoi veri sentimenti nei suoi confronti. Infine, continua ancora la frequentazione tra Erasmo e Primo e a quel punto è Suor Angela che avrà a che fare con sentimenti che forse non dovrebbe provare per via del suo abito, quello della gelosia. Carolina si sente in colpa per quello che ha fatto a Ginevra e quindi anche questa sera la giostra di sentimenti non finirà di tenere il pubblico incollato allo schermo. Quali saranno le altre novità di questa nuova puntata e cosa vedremo questa sera? Sicuramente i fan sono pronti a vedere Suor Angela in balia della gelosia e dei suoi sentimenti per il giovane Erasmo, rimarranno contenti della sua reazione?



