Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 4 febbraio: Stefano de Martino guest!

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio

Sarà amore tra Erasmo e Ginevra? Cosa ricorderà ancora Suor Angela? Sono queste alcune delle domande che potrebbero trovare risposta questa sera nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda a partire dalle 21.30 circa proprio su Rai1. Anche questa stagione della serie italiana con Elena Sofia Ricci si avvia verso il gran finale di stagione ma, intanto, al pubblico toccherà mettere insieme i pezzi di tutto quello che è successo in queste prime settimane di programmazione. Ancora una volta Suor Angela dovrà occuparsi dei casi della puntata ma anche del suo passato cercando i mettere insieme i pezzi del suo passato che man mano sta provando a riaffiorare. A cambiare le carte in tavola è stato proprio il finale dell’ultima puntata della scorsa settimana quando la protagonista ha scoperto che Erasmo ha una macchina alla caviglia proprio uguale alla sua, ma cosa significa tutto questo?

Stefano de Martino guest star in Che Dio ci aiuti 6

Nuovi indizi arriveranno nei due episodi di Che Dio ci aiuti 6 di oggi dal titolo ‘Il mio angelo’ e ‘Segreti di famiglia’ in cui non mancheranno le novità soprattutto quando toccherà ad Azzurra scegliere la famiglia di Penny dopo che lei stessa l’ha ‘salvata’ dallo zio la scorsa settimana. Dopo il suo saluto, visto che alla fine ha deciso di non prendersi cura della bambina, Penny adesso potrebbe andare incontro ad una nuova famiglia che la renderà felice ma questo per Azzurra significherà dirle addio. Cosa deciderà per il suo futuro? Suor Angela pensa ad Erasmo come a suo figlio mentre Suor Costanza ha iscritto le coppie del convento a partecipare ad una gara di ballo e sarà questo che metterà ancora benzina sul fuoco nella competizione tra Emiliano e Nico proprio per via di Monica. Sarà proprio grazie a questa gara di ballo che in Che Dio di Aiuti 6 arriverà una guest star d’eccezione ovvero Stefano de Martino.

Azzurra i crisi, arriverà una conferma per la sua vocazione?

Toccherà proprio al ballerino fare il grande balzo nel mondo della recitazione calandosi nei panni di sè stesso presiedendo la giuria della competizione. Intanto, ad Assisi anche Elisa, sorella di Suor Angela, e questo porterà a galla nuovi ricordi e altri problemi del passato. Erasmo è deciso a fare chiarezza con l’aiuto di Carolina cercando la madre naturale mentre Monica riceve la zia Franca che tenterà in tutti i modi di mettere le mani sul denaro. Azzurra inizia a cedere e pensa seriamente al fatto che la strada dei voti non è forse quella giusta per lei e così chiede un aiuto dall’alto, un segno, che possa confermare la sua vocazione. Cosa succederà e chi arriverà in suo sostegno in questo difficile momento?



© RIPRODUZIONE RISERVATA