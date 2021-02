CHE DIO CI AIUTI 6/ Anticipazioni settima puntata 11 febbraio: l’addio di Ginevra

C’è ancora la vicenda di suor Angela, al centro della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci in onda anche giovedì prossimo, 11 febbraio, in prima serata su Rai1. La nostra protagonista, infatti, si è persuasa di essere lei la madre di Erasmo, e per questo motivo fa di tutto per risalire alla vera storia del ragazzo. Suor Angela ha alle spalle un passato disordinato che potrebbe intrecciarsi con le traversie vissute del ragazzo, di cui, comunque, sappiamo ancora ben poco. La prima mossa per scoprire la verità è quella di mettersi in contatto con una donna misteriosa che potrebbe finalmente aiutarla a far luce sulle sue origini.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni settima puntata 11 febbraio

Nell’episodio 13 della prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (titolo: Pensaci tu), suor Angela va in cerca di Vanessa insieme a papà Primo, decisa a ricostruire il puzzle relativo a lei e al suo presunto figlio Erasmo. I due intendono entrare in possesso di quante più informazioni possibili, prima di procedere con le rivelazioni e coinvolgere in prima persona Erasmo. Intanto, Azzurra, altra ospite del Convento degli Angeli, si occupa di Penny, la bambina in cerca di una mamma adottiva. La novizia vorrebbe che Penny si affezionasse a Monica, mentre quest’ultima sembra avere la testa da tutt’altra parte. Monica, infatti, è impegnata con Emiliano, lo psichiatra che è riuscito a conquistarla dopo diverse peripezie. Nuove grane per Ginevra nell’episodio 14 (Desideri): la fidanzata di Nico, infatti, è determinata a lasciare il convento. Ginevra si trova ancora divisa tra l’amore per Nico e i suoi sentimenti per Erasmo, il cui arrivo ha contribuito a farle mettere in dubbio la stabilità del suo rapporto col primo. Tra i due ragazzi, prevedibilmente, le cose non faranno altro che complicarsi. Anche Monica finirà per vivere una piccola crisi col suo Emiliano, e dovrà decidere come comportarsi e di quali aspettative caricare il loro futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA