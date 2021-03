Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni ultima puntata 11 marzo: Erasmo nasconde qualcosa?

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni ultima puntata oggi, 11 marzo

Che Dio ci aiuti 6 chiude i battenti questa sera con il gran finale e una puntata molto attesa. La fiction con Elena Sofia Ricci si è fermata la scorsa settimana per via di Sanremo 2021 e questo non ha fatto altro che rimandare l’attesa a questa sera quando, su Rai1, a partire dalle 21.30 circa, andrà in onda l’ultima puntata di questa sesta stagione che ha scavato a lungo proprio nel passato della sua protagonista, Suor Angela, ma portando a galla anche una serie di rivelazioni per le sue ragazze a cominciare da Azzurra che questa sera ritroveremo ad un passo dai suoi voti e dall’essere suora, ma sarà davvero così che si concluderà il finale?

Suor Angela capisce che Erasmo nasconde qualcosa? Colpo di scena a Che Dio ci aiuti 6…

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che nel primo dei due episodi in onda oggi, Suor Angela non sa come gestire la verità scoperta su suo padre e non sa nemmeno se vorrà dire tutto ad Erasmo oppure no. In quel momento sembra che sia ancora una volta la verità ad avere la meglio con una rivelazione che potrebbe sconvolgere il giovane. In realtà, nel secondo episodio, scopriremo che Erasmo non sarà sconvolto da quello che ha saputo e a quel punto è Suor Angela che pensa che ci sia qualcosa sotto che non sa ancora, ma cosa? Dall’altro lato, invece, è Nico che è pronto ad organizzare il matrimonio appoggiandosi a Monica che lo aiuta anche se il suo inconscio alla fine le tira un brutto scherzo, ma quale? E’ arrivato il momento di affrontare i suoi sentimenti o davvero dovrà lasciare andare Nico in questo rocambolesco finale?

L’arrivo di Can Yaman cambierà la vita di Azzurra?

Sarà il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 6 a rivelare tutti gli imprevisti che metteranno in crisi il matrimonio di Nico e Ginevra a poche ore dal sì mentre Azzurra si sente ormai una Suora degna di Suor Angela ma tutto potrebbe cambiare quando alla sua porta busserà una new entry e guest star della puntata finale, Can Yaman. L’attore turco sarà quello che possiamo definire una vera e propria tentazione per Azzurra che dovrà resistere alla bellezza del nuovo arrivato, un barista secondo le anticipazioni, che non solo potrebbe cambiare le carte in tavola in questo finale ma potrebbe fare lo stesso anche in una possibile stagione numero 7. Sarà Can Yaman a far allontanare Azzurra dalla sua voglia di diventare suora?



