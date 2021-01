Che Dio ci aiuti 6/ Cambio di location e nuovi personaggi: Erasmo Genzini, Olimpia Novello e…

Tutte le novità dalla sesta serie di Che Dio ci aiuti

Che sorprese ci regalerà Che Dio ci aiuti 6? La serie tv con Elena Sofia Ricci torna in televisione stasera, 7 gennaio 2021, su Rai 1. Per dieci serate vedremo in onda ben venti episodi con tantissime curiosità da analizzare. La prima è la scelta del giovedì sera nel palinsesto Rai, che salvo imprevisti dovrebbe perdurare fino all’ultima puntata. Questa dovrebbe coincidere con il Festival di Sanremo 2021 e sarà dunque anticipata o posticipata.

Nuova location per Che Dio ci aiuti 6: si sposta ad Assisi

Sarà nuova anche la location. Se le prime due stagioni erano state girate a Modena e dalla terza alla quinta si era andati a Fabriano ora tutti i protagonisti viaggeranno verso Assisi. Proprio nella splendida città del centro Italia sono stati girati gli episodi nell’estate scorsa al centro delle tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Che Dio ci aiuti 6, novità nel cast?

Non cambierà solo la location in Che Dio ci aiuti 6, ma saranno tante altre le novità che potremo vedere in questa edizione. Nel cast saranno confermati Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino oltre anche a Simonetta Columbu e Valeria Fabrizi. Attenzione alle novità perché vedremo Erasmo Genzini, giovane che ha un passato molto vicino a quello di Suor Angela e inoltre Olimpia Novello che interpreterà la piccola Olimpia che sarà affidata a Azzurra. La guest star della stagione sarà Stefano De Martino che sarà presente in uno degli episodi.



