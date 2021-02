Che Dio ci aiuti 6/ Il trauma di Suor Angela e la rivelazione di Valeria Fabrizi

La sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti entra nel vivo e si avvia verso il gran finale. Nella puntata in onda ieri sera su Raiuno, Suor Angela ha avuto i suoi grattacapi, tra il nuovo arrivato in convento Michelangelo e la gelosia nei confronti di suo padre Primo ed Erasmo. Monica, invece, è alle prese con il ritorno di fiamma per Nico, che però non vuole saperne perché completamente coinvolto nella storia con Ginevra. Quest’ultima quando gli confessa di aver baciato Erasmo, scatena la sua rabbia. Ecco che esplode una discussione accesa con Nico che involontariamente la spinge a terra. Presa dalla disperazione, Ginevra sale in macchina e in seguito ad un incidente finisce in ospedale. Proprio nel momento in cui la preoccupazione per la sua salute cresce, Ginevra si risveglia e Nico le fa una proposta di matrimonio.

Che Dio Ci Aiuti 6, Suor Angela spaventata per il malore del padre Primo

Suor Angela si dispera quando le dicono al telefono che suo padre è stato male e che è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. La nostra protagonista si sente in colpa per aver provato gelosia nei confronti di Erasmo e coglie l’occasione per chiedergli scusa. Una volta giunti dai medici scoprono per salvare la vita del padre occorrerà trovare un donatore di reni. Il finale della puntata, dunque, lascia tutti con il fiato sospeso. E stando alle anticipazioni della prossima puntata, in arrivo giovedì prossimo 25 febbraio, un nuovo colpo di scena stravolgerà la quotidianità dei personaggi di Che Dio Ci Aiuti 6. Che cosa accadrà? Secondo i rumors, la scoperta choc dovrebbe riguardare il passato di Primo.

Che Dio Ci Aiuti 6, Valeria Fabrizi sul futuro della fiction

Il gran finale di Che Dio Ci Aiuti 6 è dietro l’angolo. E chi meglio di una delle protagoniste può dare l’idea di cosa attende il pubblico. L’attrice Valeria Fabrizi, che nella fiction interpreta Suor Costanza, dice di non conoscere esattamente le dinamiche future della serie tv, ma a RadiocorriereTv confessa di aver fatto una richiesta agli sceneggiatori, ovvero di ampliare la parte del suo personaggio. “Io non conosco le storie. Quando arrivano i copioni leggo senza focalizzare, arrivo fino a un punto, metto un cartoncino rosso come segno per indicare quello che mi riguarda e chiudo. La puntata in onda la vivo come spettatore, non so niente di quello che accadrà”, le parole della simpaticissima e brava Valeria Fabrizi.



