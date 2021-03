Che Dio ci aiuti 6 oggi non va in onda/ Perchè? Spazio a Sanremo, l’ultima puntata…

I fans di Che Dio ci aiuti 6 dovranno aspettare ancora una settimana prima di vedere l’ultima puntata di una stagione ricca di emozioni e di colpi di scena che ha riportato nel convento anche Monica, il personaggio interpretato da Diana Del Bufalo. L’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 sarebbe dovuto andare in onda questa sera, ma è slittata a giovedì 11 marzo per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2021. Come accaduto gli scorsi anni, infatti, durante la settimana di Sanremo, la Rai stravolge il palinsesto lasciando totalmente spazio alla famosa kermesse musicale. Per scoprire, dunque, cosa accadrà nell’ultima, attesissima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi sarà necessario aspettare giovedì 11 marzo quando si scoprirà cosa accadrà ai protagonisti di una delle fiction più amate dal pubblico di Raiuno.

L’ULTIMA PUNTATA DI CHE DIO CI AIUTI IN ONDA L’11 MARZO

Cosa accadrà nell’ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti? Suor Angela, dopo aver scoperto la verità sul padre, non sa se mantenere il segreto o raccontare tutto ad Erasmo. I sensi di colpa, però, la convincono a dirgli tutto. La reazione, quasi disinteressata del ragazzo, tuttavia, la sconvolge ancora di più. Azzurra si sente ormai una suora a tutti gli effetti mentre Carolina che continua ad avere molti segreti, si comporta in modo sempre più strano. Al centro dell’ultima puntata, poi, ci sarà il triangolo formato da Ginevra, Nico e Monica. L’avvocato è alle prese con gli ultimi preparativi del matrimonio. Ad aiutarlo è proprio Monica. Nico appare convinto di ciò che prova per Ginevra, ma il destino sembra pronto a giocargli un brutto scherzo. Per scoprire, dunque, se Nico e Ginevra diventeranno marito e moglie, sarà necessario aspettare giovedì 11 marzo.



