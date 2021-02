Che Dio Ci Aiuti 6/ Puntata turbolenta per Suor Angela, nella prossima Erasmo causa gelosie

La settima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6 regala parecchi grattacapi alla mitica Suor Angela. Il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci si trova costretto a fare i conti con gli intrecci sentimentali dei protagonisti, ma non solo. La ricerca di Vanessa la avvicina a suo padre Primo, con cui ha impiegato del tempo per ricomporre un rapporto comunque non semplice. A scuotere la quotidianità di Suor Angela l’incomprensione con Erasmo, a cui rivela tardivamente di essere figlio di Primo. Quando Erasmo scopre la verità si allontana arrabbiato, si ritiene tradito e deluso per essere stato tenuto così a lungo all’oscuro dei fatti. Nel finale di puntata sembra esserci un riavvicinamento tra i due ma la strada pare ancora in salita.

Che Dio Ci Aiuti 6, i problemi sentimentali di Fabrizio, la gelosia di Suor Angela

Nella puntata in onda ieri sera su Raiuno, Suor Angela aiuta Fabrizio nel gestire la situazione delicata con la sua compagna. Ad un certo punto l’uomo scopre la gravidanza della fidanzata e quando quest’ultima gli comunica di non essere lui il padre, si dispera e cerca conforto nella saggezza di Suor Angela. Quindi viene a sapere che si tratta di una farsa, architettata dalla sua compagna appositamente per farsi lasciare. Erasmo nel frattempo conosce Primo e recupera il tempo perduto. Grazie all’aiuto prezioso di Nico, Suor Angela riesce ad avvicinarsi ad Erasmo, nonostante la freddezza del ragazzo nei suoi confronti. Ma nella prossima puntata, stando alle anticipazioni del 18 febbraio, sarà proprio quest’ultimo a farla ingelosire proprio per il rapporto instaurato con suo padre Primo.

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 6, i fedelissimi aspettano l’ottava puntata ma qualcuno..

Gli affezionati di Che Dio Ci Aiuti 6 attendono con ansia l’arrivo dell’ottava puntata. Devono aspettare una settimana ma possono saziare la loro curiosità con le anticipazioni del 18 febbraio. Tuttavia c’è anche chi, tra i fan, comincia ad esprimere qualche perplessità sulla credibilità della serie. Dopo sei stagioni la trama accuserebbe un po’ di stanchezza e a risentirne sarebbe il realismo della fiction stessa. Sui social, in particolar modo su Twitter, all’hashtag Che Dio Ci Aiuti 6 non si leggono commenti esaltanti sulle ultime puntate andate in onda. Anche se gli ascolti, tutto sommato, continuano a regalare soddisfazioni alla Rai, come conferma la longevità della serie.



