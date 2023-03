Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 2 marzo: Suor Teresa trova una famiglia per Elia

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni ottava puntata 2 marzo: una famiglia per Elia

Che Dio ci Aiuti 7 torna in onda su Rai 1 con l’ottava puntata, composta da due nuovi episodi, che vedremo giovedì 2 marzo. La settima stagione sta per giungere al termine dato che mancano pochi appuntamenti e le ragazze del convento sono alle prese con questioni di cuore. Tra loro, Sara, che sarà davvero gelosa quando Emiliano comincerà ad uscire con una sua ex paziente di nome Corinna. Suor Teresa, invece, è determinata a trovare la famiglia giusta per il piccolo Elia, dato che non può continuare a restare con loro. La ricerca porterà dei buoni risultati? E’ quello che cercheremo di scoprire a cominciare dall’episodio 7×15 di stasera, intitolato La donna senza sonno. Ecco le anticipazioni nel dettaglio.

Stasera in tv 25 febbraio/ Programmi Rai: Finale Tale e Quale Show Sanremo su Rai 1

Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una nuova famiglia per Elia. Prima però intende parlare al bambino per metterlo al corrente che ben presto dovrà lasciare il convento. Dire la verità al piccolo si rivela più difficile del previsto, dato che lui sia è affezionato ormai a Sara, e non intende andarsene. Cate finalmente sembra ricevere un invito ad uscire da Giuseppe, ma la serata non andrà come si aspettava. Ettore vuole riavvicinarsi a Ludovica per farsi perdonare, ma la giovane avvocata ignora ogni suo tentativo di approccio. In realtà Ludovica ha anche altro per la testa: sta ancora cercando di dimostrare l’innocenza della madre. Infine, Emiliano ha in cura Corinna, una paziente che soffre d’insonnia a causa di un trauma.

Che DIO CI AIUTI 7/Anticipazioni e diretta 23 febbraio: Orietta Berti chiede aiuto

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni puntata 2 marzo: Sara è gelosa di Emiliano

Le ricerche di Suor Teresa giungono alla conclusione: nell’episodio 7×16 di Che Dio ci Aiuti 7 vedremo Elia affidato a dei nuovi genitori! Tuttavia la suora si renderà anche conto che ormai ha stretto un ottimo legame col nipote, quindi lasciarlo andare sarà davvero doloroso per lei. Al tempo stesso si chiede se la famiglia che ha scelto sia davvero quella giusta per Elia. Nel frattempo, Emiliano ha una nuova fiamma e Sara ne è gelosa. Lo psichiatra ha iniziato infatti ad uscire con Corinna, la sua ormai ex paziente, e le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele. La giovane estetista, però, elabora un piano per mettergli i bastoni tra le ruote.

CHE DIO CI AIUTI 7/ Anticipazioni e diretta 21 febbraio: Ettore fa ghosting?

Grazie al suo intuito, Azzurra capisce presto la verità e quindi spinge Sara ad essere sincera con Emiliano riguardo ai suoi sentimenti. Per la ragazza non è facile esternare ciò che prova. Intanto in convento è anche arrivato Enrico, un nuovo personaggio. Si tratta di un ex pugile ora diventato seminarista, che è stato mandato al Convento degli Angeli Custodi per conto del Vescovo. Azzurra è fin da subito sospettosa e non si fida molto del nuovo arrivato, tanto da arrivare a credere che nasconda un segreto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA