Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 9 marzo 2023: Azzurra, una scoperta choc su Sara!

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni nona puntata 9 marzo su Rai 1

Che Dio ci Aiuti 7 arriva quasi alle battute finali: il 9 marzo va in onda su Rai 1 la nona puntata, che è anche il penultimo appuntamento con la settima stagione. In questa nuova puntata, sempre composta da due episodi, Suor Teresa, seppur a malincuore, capisce che è arrivato il momento di lasciare andare Elia e permettergli di vivere con una vera miglia. Intanto le ragazze del convento saranno alle prese con i loro problemi familiari, mentre ci sarà il ritorno di Suor Costanza. Nel particolare, leggiamo le anticipazioni sull’episodio 7×17 intitolato “Sempre con te”. Azzurra è particolarmente stupita dal cambiamento di Suor Angela, che sembra si sia affezionata ad Elia. Tuttavia la novizia le chiede se chiamare i servizi sociali sia la scelta giusta per il piccolo.

Cate è nervosa per la sua audizione al conservatorio perché pensa di non essere pronta e di non riuscire a superarla. Ludovica, invece, non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di rendersi utile e vuole aiutare Cate, ma nel farlo mette inevitabilmente Emiliano nei guai. Suor Costanza torna in convento per far visita ad Azzurra e incontra un suo amico d’infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un momento particolare del suo passato.

Che Dio ci Aiuti 7, trama secondo episodio del 9 marzo: cosa scopre Azzurra su Sara?

Nell’episodio successivo di Che Dio ci Aiuti 7, il 7×18 dal titolo “La forma dell’amore”, Elia ha trovato la famiglia che fa per lui. Il piccolo incontra la sua nuova mamma e il suo nuovo papà e sembra aver accettato l’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa è in fermento perché deve mettere in scena “l’infanzia di Gesù” nel giorno della recita finale del coro di Cate. Nel farlo, coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco. Quella che doveva essere una recita innocente per far piacere i bambini, alla fine non farà altro che generare gelosie e competizioni tra le due coppie con risvolti esilaranti.

Il risultato comunque soddisferà le aspettative, e per Cate arriva una grande opportunità. Infatti, grazie al lavoro svolto con il coro, la ragazza viene finalmente considerata per il Conservatorio. Novità anche per Ludovica e il caso che riguarda sua madre, anche se non del tutto in maniera positiva. Infatti l’avvocata scopre una verità scioccante sulla donna che la porterà a dover compiere una scelta davvero difficile. Ciò andrà a influire sul rapporto con la madre? Le sorprese in convento non finiscono qui poiché Azzurra scopre qualcosa di sconvolgente su Sara. Ora la novizia non sa cosa fare, e si chiede come sia giusto agire…











