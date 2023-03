Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni ultima puntata: Azzurra diventa suora, Emiliano…

Che Dio ci aiuti 7, finale di stagione su Rai

Questa sera, giovedì 16 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della settima stagione della serie “Che Dio ci aiuti”. Nel finale di stagione Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, prenderà i voti. Alla sua vestizione non mancherà Suor Angela (Elena Sofia Ricci), per il definitivo passaggio di testimone: “Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una suora nuova dopo l’arrivederci di suor Angela. Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma ha alle spalle un bel bagaglio di ricordi ed esperienze”, ha detto la Chillemi a Tv Sorrisi e Canzoni.

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

Nell’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 7” ci sarà anche un crossover con la settima stagione di “Un passo dal cielo”, al via su Rai 1 da giovedì 30 marzo. Suor Azzurra e Suor Teresa andranno in gita a San Vito di Cadore, ma il loro amato pulmino blu verrà rubato. In loro aiuto arriveranno il commissario Vincenzo Nappi e l’agente Huber Fabricetti, interpretati rispettivamente da Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli.

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni: “Dire Fare Impicciare” e “La ricerca della felicità”

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 7”. Nell’episodio “Dire Fare Impicciare” Azzurra fa i conti con la scoperta sul passato di Sara, la ragazza giunta da poco nel convento. Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Sara cerca di aiutare Cate, ma finisce col mettere nei guai Emiliano. Suor Costanza torna in convento per la vestizione di Azzurra e incontra un suo amico d’infanzia, Umberto, che la porta a rivivere un evento del suo passato.

Nell’ultimo episodio “La ricerca della felicità” Sara apprende la notizia sul piccolo Elia, mentre Suor Teresa chiama i servizi sociali. Azzurra cerca conforto in Suor Angela, che la invita a perdonare Suor Teresa. Ludo e Cate, ignare di quanto è successo, credono che Sara ed Emiliano sono destinati a stare insieme, anche se lo psichiatra sta per iniziare la sua nuova vita con Corinna.

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ Via alle domande per Quota 103: come spedirla telematicamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA