Che Dio ci aiuti 7 ci sarà?/ Anticipazioni: Can Yaman potrebbe entrare nel cast

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Questa sera, giovedì 11 marzo, su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti 6”, la fortunata fiction con Elena Sofia Ricci che anche quest’anno ha appassionato una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori. In attesa di scoprire cosa succederà nel finale di stagione, i fan della serie tv si chiedono se Suor Angela, Suor Costanza e le ragazze che orbitano intorno al convento (sposatosi ad Assisi) torneranno per una settimana stagione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la messa in cantiere di “Che Dio ci aiuti 7” è molto probabile visti gli ottimi ascolti. Ma non è tutto. Nell’ultima puntata della sesta stagione Can Yaman, l’attore turco della serie tv “DayDreamer – Le ali del sogno”, apparirà per un piccolo cameo, che porterà scompiglio per Azzurra (Francesca Chillemi).

Che Dio ci aiuti 7: ci sarà una nuova stagione con Can Yaman?

La sceneggiatrice Silvia Leuzzi, intervistata da FanPage, ha commentato con entusiasmo la presenza di Can Yaman nel finale di stagione di “Che Dio ci aiuti 6“: “Ci offre un cameo davvero molto divertente. Con lui, Azzurra dovrà affrontare l’ennesima tentazione. Cercherà in tutti i modi di evitarlo, ma Can non passa facilmente inosservato”. Per l’occasione l’attore turco recita in italiano con la sua voce. La Leuzzi ha aggiunto che Can Yaman si è integrato molto bene sul set: “Tra l’altro ci siamo resi conto che nel convento ci sta benissimo, è ben integrato nel mondo di Che Dio ci aiuti”. Infine la sceneggiatrice non ha escluso suo ipotetico ritorno nella settima stagione: “Non posso ovviamente fare alcun tipo di spoiler, però sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più. Già è stato difficile finire questa stagione, ci sarà il tempo per pensarci”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA