Che Dio ci Aiuti 7, crossover con Un Passo dal cielo 7 nell’ultima puntata del 16 marzo

Che Dio ci Aiuti 7 ospita il tradizionale crossover con una delle produzioni Lux Vide, come già accaduto in passato. Così nell’ultima puntata di stagione, in onda su Rai 1 il 16 marzo, Suor Azzurra (il personaggio di Francesca Chillemi prenderà i voti) e Suor Teresa incontreranno alcuni personaggi di Un Passo dal Cielo 7, il cui nuovo ciclo di episodi sarà trasmesso a breve sulla rete ammiraglia.

Che Dio ci Aiuti 7/ Crossover con Un Passo dal Cielo 7 nell'ultima puntata

Come svela TvBlog.it, l’atteso crossover tra Che Dio ci Aiuti 7 e Un Passo dal Cielo 7 avverrà poco dopo la puntata di giovedì. L’incontro tra i personaggi della stessa casa di produzione è ormai diventato un classico in casa Lux Vide. Negli anni passati era successo con Don Matteo, che alla fine delle proprie stagioni, introduceva una nuova fiction, nel suo caso ne sono state presentate tre: Non dirlo al mio capo (con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale), la stessa Che Dio ci Aiuti, e DOC – Nelle tue mani. L’escamotage per creare l’incontro tra le fiction è sempre lo stesso: si crea un pretesto per far sì che i personaggi si incontrino tra loro, dando vita a una sorta di multiverso.

Che Dio ci aiuti 7: Suor Azzurra e Suor Teresa incontrano il commissario Nappi di Un Passo dal cielo 7

Come avverrà il crossover tra Che Dio ci aiuti 7 e Un passo dal cielo 7? Stando ai dettagli svelati da TvBlog.it, Azzurra, diventata suora, si reca a San Vito di Cadore (che gli appassionati sanno essere il luogo in cui vengono girate e si svolgono le vicende di Un passo dal cielo) insieme a Suor Teresa. Il loro viaggio incontra un ostacolo, infatti l’amato pulmino azzurro viene rubato! Le due suore, disperate, si recano al commissariato per denunciare l’accaduto, e qui avviene l’incontro con Vincenzo Nappi (interpretato da Enrico Ianniello) e l’agente Huber (Gianmarco Pozzoli). I due, dopo aver ascoltato le testimonianze di Suor Azzurra e Suor Teresa, mostrano loro i volti di tre potenziali responsabili del furto, che poi altro non sono che le new entry della settima stagione di Un passo dal cielo 7: Nathan (Marco Rossetti), Gregorio (Leonardo Pazzagli) e Luciano (Giorgio Marchesi).

Le due suore si lasciano andare a qualche commento sul fisico dei tre uomini, e il siparietto si conclude con un divertente scambio di battute. Suor Azzurra ammette che San Vito di Cadore è un bel posto “ad un passo dal cielo”, mentre Nappi, sconsolato, alza gli occhi e pronuncia la classica frase di Suor Angela “che Dio ci aiuti”.











