Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi/ “Ho pensato di lasciare i panni di Azzurra”

Francesca Chillemi e l’abbandono di Elena Sofia Ricci: “Mi manca”

In Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi (Azzurra) prenderà in gestione il Convento degli Angeli sostituendo Suor Angela. Questo a causa dell’abbandono dell’attrice Elena Sofia Ricci, che ha deciso di lasciare il progetto per dedicarsi al teatro e alla sua vita privata.

Mare Fuori, che fine ha fatto Sasà?/ "La Rai cancella il personaggio"

Francesca Chillemi, come riporta Isa&Chia, ha ammesso: “Sono contenta del percorso del mio personaggio, ma in queste cose si è sempre divisi a metà: felici da una parte e meno dall’altra. Non è facile descrivere il mio stato d’animo, sono scelte che hanno preso gli altri. A me hanno proposto questa novità e sono contenta. Era anche un po’ scontato che ne momento in cui andava via lei, la palla passasse a me che, insieme con Suor Costanza ci sono fin dalla prima stagione. Ma Elena mi manca, è un punto di riferimento importante per me“. Poi racconta un aneddoto goliardico con l’attrice: “Ad Elena davo fastidio facendola ridere mentre era concentratissima a memorizzare il copione”.

CHE DIO CI AIUTI 7/Anticipazioni e diretta 16 febbraio: Emiliano finisce in crisi

Francesca Chillemi confessa: “Ho pensato di lasciare”

Francesca Chillemi ha confessato di aver pensato, in passato, di abbandonare il set di Che Dio ci aiuti e spogliarsi dei panni di Azzurra. L’attrice, come riporta Isa&Chia, ha svelato: “Un po’ succede sempre sopratutto quando si pensa che il proprio personaggio non abbia più nulla da raccontare”

E ancora: “Ci sono dei momenti, durante le riprese, in cui capita di sentirsi distante dal proprio personaggio. Poi paradossalmente capita di rientrare subito in quei panni. Mi è capitato in passato di pensare di lasciare i panni di Azzurra. Poi però mi è stata riproposta con delle dinamiche dinamiche in evoluzione, e questo mi ha affascinato“.

Stasera in tv 15 febbraio/ Programmi Rai: Pooh su Rai1, Mare Fuori su Rai2

© RIPRODUZIONE RISERVATA