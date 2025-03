Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni, che fine ha fatto Emma la figlia di Suor Azzurra?

Si sta per concludere anche la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8 la fiction di Rai1 ambientata in un Convento di Suore che ha visto per sei stagioni protagonista assoluta Suo Angela, interpreta da Elena Sofia Ricci, mentre Francesca Chillemi interpreta la svampita e superficiale Azzurra Leonardi. Tuttavia, l’addio della Ricci, che ha scelto di dedicarsi ad altri progetti e fiction, ha fatto in modo che gli autori e gli sceneggiatori stravolgessero il personaggio della Chillemi. E così Azzurra Leonardi dopo aver perso marito e figlio in un incidente stradale ha scelto di prendere i voti e diventare Suora e tutto il suo passato è stato completamente cancellato a cominciare dalla figlia.

Che fine ha fatto Emma, la figlia di (Suor) Azzurra in Che Dio ci aiuti 8? La giovane, interpretata da Bianca Di Veroli, è la figlia che Azzurra Leonardi ha avuto a soli 15 anni e che ha abbandonato davanti ad un ospedale, forte e determinata all’inizio non sopporta Azzurra ma poi le due instaurano una forte amicizia. Grazie a Suor Angela, Azzurra trova il coraggio di rivelarle di essere sua madre e dopo le comprensibili tensioni iniziali l’adolescente inizia a volerle bene. Alla fine della quarta stagione si trasferisce con la madre, Guido e Davide a Londra ma all’inizio della quinta stagione tutto viene stravolto, Guido e Davide muoiono in un’incidente stradale ed Emma si trasferisce a Napoli per iniziare a studiare danza, la sua grande passione, al prestigioso teatro San Carlo.

Dunque dopo aver svelato che fine ha fatto Emma, la figlia di Suor Azzurra in Che Dio ci aiuti 8? ci si chiede se tornerà nelle nuove puntate. La giovane ha fatto solo dei brevi camei nella quinta e nella sesta stagione per poi sparire nel nulla. Tuttavia dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che nelle prossime puntate Suor Azzurra troverà modo di parlare di sua figlia. Trasferitasi nella casa-famiglia per aiutare le ragazze in difficoltà, avrà modo di occuparsi anche di Cristina una 16enne dal passato problematico e che è incinta. Suor Azzurra si rivedrà molto in lei e cercherà di aiutarla nella sua difficile situazione. E non è escluso che magari nelle prossime puntate della fiction di Rai1 faccia una breve apparizione anche per non considerare totalmente ‘cancellato’ il passato di (Suor) Azzurra Leonardi.