Siamo ad un passo dal finale di stagione; le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 1 maggio 2025 sono solo un antipasto di ciò che accadrà 7 giorni dopo con l’ultimo appuntamento con l’ottavo capitolo. La trama scorre dunque veloce verso le battute finali ma diverse sono le circostanze che ancora sembrano ben lontane da una conclusione felice; ora che il rapporto tra Azzurra e Lorenzo è di piena sintonia, sembra che arrivino questioni sempre più difficili da dirimere. Dal rapporto tra Pietro e Cristina al momento di sconforto di Melody; nel frattempo, anche Olly sarà motivo di apprensione per i protagonisti.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, prossima puntata 1 maggio 2025: Cristina e Pietro alimentano i dubbi di Lorenzo…

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata di giovedì 1 maggio 2025 partono dai dubbi e dalle riflessioni di Lorenzo; da un lato avrà un nuovo caso a cui pensare con l’ausilio di Azzurra, un povero bambino che purtroppo si ritroverà improvvisamente a non avere più una madre. In parallelo, il gestore della casa famiglia dovrà anche dirimere una questione spigolosa che va avanti da tempo: il rapporto tra Cristina e Pietro.

Loro stessi hanno alternato momenti di quiete e dubbi dal punto di vista dei sentimenti, destando l’apprensione di chi intorno a loro; Lorenzo non è sicuro che Pietro e Cristina siano effettivamente compatibili e che la liaison possa avere un esito felice. Il rischio è che le ripercussioni di una delusione potrebbero essere gravosi per entrambi. A prescindere da tutto, Lorenzo non sembrerà però propenso a starsene con le mani in mano; metterà alla prova i due ragazzi e non è detto che i risultati vadano a favore di entrambi.

Olly cerca la verità su suo padre… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, prossima puntata 1 maggio 2025

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la prossima puntata del 1 maggio 2025 – proseguono con una situazione particolarmente confusa che vedrà ancora una volta Azzurra protagonista. Per lei un nuovo caso; un papà ed un figlio alle prese con un rapporto logoro e senza un rapporto stabile da diversi anni. L’aspirante suora sarà presto richiamata all’attenzione anche da Olly che, dopo aver riflettuto a lungo, è desiderosa di conoscere la verità a proposito di suo padre.

Non finiscono qui i pensieri per Azzurra; stando alle anticipazioni per la prossima puntata – 1 maggio 2025 – di Che Dio ci aiuti 8 ci sarà anche Melody al centro dell’attenzione. Un certo nervosismo latente metterà la ragazza in una condizione difficile; questa volta però non ha intenzione di lasciarsi andare all’inerzia delle cose e vuole prendere le redini del rapporto con Sandrino. Deciderà di chiudere o i due riusciranno a ritrovare la serenità?

Che Dio ci aiuti 8, dove e quando vedere la prossima puntata in diretta streaming

Il penultimo appuntamento con le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 porta a segnare in rosso giovedì 1 maggio 2025: giorno della messa in onda della prossima puntata, ovvero la nona. Gli episodi della serata saranno come sempre in onda su Rai Uno e in diretta streaming tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.