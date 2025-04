Ogni episodio è un’altalena di emozioni e anche questa sera in molti saranno alle prese con dinamiche sempre più intricate e coinvolgenti; la mente vola verso le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 10 aprile 2025 dove appunto tutto ciò che i protagonisti stanno vivendo potrebbe arrivare ad un importante giro di boa. Lorenzo cerca la verità su Serena e, nel frattempo, sarà Azzurra a scoprire qualcosa di eclatante. Intanto, l’amore divampa nella casa famiglia ma al netto di situazioni particolarmente difficili dal punto di vista emotivo.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 10 aprile 2025 partono dall’episodio ‘Aiutami’. Qui avremo un nuovo caso particolarmente ostico per i due protagonisti del momento, Azzurra e Lorenzo, una ragazza potrebbe infatti essere vittima di violenze da parte del suo fidanzato ma la questione è ancora presunta dato che i racconti non saranno lineari fin dal principio. Intanto, c’è una svolta su quanto scritto da Serena nel suo diario; la protagonista riuscirà infatti a ricostruire l’identità di Dario, menzionato appunto nel quaderno.

A dispetto delle previsioni, Cristina inizia a rivalutare Pietro; dopo la vicinanza che sembrava ad un passo, la ragazza medita sulla possibilità di allentare il loro rapporto. Dubbi sentimentali aleggiano sulle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, come testimoniato dai dubbi che invadono la mente di Olly in riferimento ai sentimenti per Edoardo e alla situazione tra Priscilla e Corrado con il coinvolgimento di Melody.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 10 aprile 2025 proseguono con l’episodio ‘Rewind’. Qui è ancora Cristina al centro della scena e quest’anno per una questione spiacevole strettamente legata al ritorno del suo ex fidanzato, Matteo. Il momento cruciale è però un’altro, Azzurra non può più mentire a Lorenzo e deve necessariamente metterlo al corrente delle sue scoperte a proposito di Dario, il ragazzo menzionato da Serena più volte nel suo diario. Gli effetti superano ogni aspettativa, motivo ulteriore per non perdere il prossimo appuntamento – sesta puntata – con Che Dio ci aiuti 8.

