Mentre buona parte degli appassionati sono alle prese con il secondo appuntamento, in molti sono già alle prese con le ricerche e gli interrogativi a proposito delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 13 marzo 2025. Come seguirà la missione di Azzurra presso la casa famiglia? Cristina riuscirà a superare le sue paure e la tendenza alle bugie? Quesiti che possono trovare più di qualche risposta proprio in vista dell’appuntamento del 13 marzo con la prossima puntata de Che Dio ci aiuti 8.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 13 marzo 2025 partono dai risvolti sul rapporto tra Lorenzo e un suo vecchio amico; un’amicizia che porta il primo a mettersi in prima linea per aiutare il figlio. Nel frattempo, una notizia scuote Azzurra ma in senso positivo; presso la casa famiglia arriva Suor Costanza per un annuncio carico di brio ed entusiasmo. La giovane suora è stata scelta per presenziare ad un progetto in Perù. Per quanto fosse qualcosa che sognava da tempo, i dubbi del momento la attanagliano e la risposta è tutt’altro che scontata.

Nuovi risvolti sulla giovane di nome Cristina, entrata da poco nella casa famiglia per volere di Azzurra e alle prese con la possibilità di dare maggiore spicco alla sua passione per il disegno. Le lezioni con il maestro Fabio procedono bene ma quando arriva il momento di incontrarsi la giovane si tira indietro; una serie di bugie raccontate le impediscono di mantenere fede a quell’impegno.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 13 marzo 2025 proseguono con le conflittualità tra Azzurra e Lorenzo, proprietario della Casa famiglia. Per quanto riescano a collaborare nel dare supporto ai giovani presenti nella struttura, permangono dei dubbi reciproci e che in realtà si riveleranno presto essere solo false impressioni da parte di entrambi. Intanto, Cristina è pronta per vedere Fabio: forse questa volta la sua vita può davvero cambiare.

