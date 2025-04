Siamo oltre la metà dell’ottava stagione e le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 17 aprile 2025 sono strettamente legate non solo agli episodi in onda questa sera ma soprattutto a quello che sarà il finale di stagione sempre più incombente. Tra le situazioni più spigolose, grande attenzione sarà rivolta ad una coppia in particolare: Cristina e Pietro. La prima ha creato un clima piuttosto difficile presso la Casa del Sorriso e, nel frattempo, con il ragazzo sarà protagonista di una decisione che prenderà tutti di sorpresa.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 17 aprile 2025 partono dall’episodio ‘Teniamoci stretti’. Al centro dell’attenzione il comportamento di Cristina; una situazione che ovviamente non poteva che avere ripercussioni sull’intera Casa del Sorriso e ovviamente anche dal punto di vista legale. La naturale conseguenza è infatti quella della realizzazione di una relazione sulla casa famiglia che potrebbe anche portare alla fine del progetto.

Cristina sente forte il dolore per quello che è accaduto, il senso di colpa è sincero e ovviamente anche il pentimento; come se non bastasse, non trova conforto nelle persone a lei vicine. Pietro, fra tutti, è il più indispettito; ma anche Olly e Melody si dimostrano delusi per il comportamento dell’amica. La situazione potrebbe però avere dei risvolti diversi dalle attese; lo zampino di Azzurra, con la complicità di Lorenzo, sarà fondamentale per ristabilire la quiete.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 17 aprile 2025 proseguono con l’episodio ‘La via stretta’. La situazione presso la casa famiglia passa per un attimo in secondo piano quando l’attenzione dei protagonisti viene attirata da un nuovo caso che vede vittima una tenera anziana. La donna è stata ingiustamente truffata e proprio Azzurra cercherà di supportarla in questa situazione. Nel frattempo, cambia nuovamente la situazione per Cristina e Pietro; a dispetto del recente allontanamento i due hanno preso una decisione, fidanzarsi in segreto!

