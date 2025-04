Il finale di stagione non è poi così lontano ma le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata – in onda il 24 aprile 2025 – ci portano in emozioni tutt’altro che meno influenti. Due ritorni speciali ma dalle sensazioni opposte; torna Suor Costanza e le ragioni saranno presto più chiare, certo è che l’euforia di Azzurra sarà presto smorzata da un altro arrivo imprevisto. Presso la casa famiglia, con fidanzato e figlia al seguito, arriva sua sorella Rosa.

Che Dio ci aiuti 9, amata protagonista non ci sarà nella prossima stagione?/ Sue parole insinuano il dubbio

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 24 aprile 2025 partono da un colpo di scena che lascerà di stucco non solo i protagonisti ma anche i telespettatori; torna Suor Costanza ma… a bordo di un’ambulanza! Tutti si chiederanno il perchè, soprattutto Azzurra che non si sentirà convinta dalle prime rassicurazioni della suora. L’attenzione si sposterà presto su altre questioni, in particolare per l’arrivo di una nuova ragazza presso la casa famiglia con una storia e un passato decisamente particolari.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, settima puntata 17 aprile 2025/ Pietro lascerà Cristina?

Azzurra incontra sua sorella Rosa, ma c’è un problema… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, prossima puntata 24 aprile 2025

Per Azzurra le sorprese non sono finite; nel corso della puntata del 24 aprile 2025 di Che Dio ci aiuti 8 arriverà anche sua sorella Rosa. Era da tempo che le due non trascorrevano del tempo assieme e il momento sarà speciale per entrambe. E non è tutto; con la giovane c’è anche il suo nuovo compagno e la loro tenera figlia. Dopo grandi abbracci ed entusiasmo, presto però emergeranno le reali ragioni di quella visita.

Come raccontano le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 24 aprile 2025, la visita di Rosa – sorella di Azzurra – passerà dall’essere lieta a turbolenta in poco tempo. La donna rivelerà dei problemi familiari ma che non convinceranno del tutto la protagonista; convinta che ci sia tanto che non le è stato raccontato, deciderà di muoversi in prima persona per scovare la verità sulla vicenda. Ma perchè sua sorella Rosa le avrebbe dovuto mentire? Azzurra fatica ancora a comprendere tale possibilità, ma non se la sentirà di escludere le menzogne dalla questione.

Gaia Bella, piccola attrice di ‘Giulia’ in Che Dio ci aiuti 8: “Sul set sono me stessa”/ “Prima dei provini…”