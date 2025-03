Mentre è ancora in corso la terza puntata, in molti sono già alla ricerca di corpose anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata. Per la trama ottime notizie; grandi risvolti e colpi di scena, ma una piccola brutta notizia per i fan ‘allontana’ la voglia incalzante dei fan di scoprire i nuovi eventi della trama sempre più avvincente di questo ottavo capitolo. Infatti, la prossima settimana non ci sarà il consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 8; Rai Uno farà spazio alla partita di Nations League e dunque la quarta puntata della serie tv andrà in onda tra due settimane, precisamente il prossimo 27 marzo 2025.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la prossima puntata del 27 marzo 2025 – partono dall’episodio ‘Per te’. Fari puntati sul rapporto tra Cristina e Pietro, i due hanno avuto modo di passare del tempo insieme nell’ultimo periodo e, in segreto, pare abbiano coltivato la crescita di un rapporto che va ben oltre l’amicizia. Solo ora Azzurra si renderà conto della situazione e, per un motivo in particolare, non sarà del tutto contenta del loro rapporto. Nel frattempo, una giovane ragazza rischia di perdere l’affidamento del proprio figlio e sarà soprattutto suo fratello a darle manforte dopo l’accoglienza nella casa famiglia.

Mentre Azzurra deve da un lato ‘indagare’ sul rapporto tra Pietro e Cristina oltre al caso della ragazza appena arrivata in casa famiglia, anche Olly avrà da riflettere non poco dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con Edoardo è arrivato ad un step che non può essere ignorato; la giovane deciderà di dargli una possibilità o la scelta migliore sarà quella di prendere due strade diverse.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 27 marzo 2025 – come sempre su Rai Uno – proseguono con il secondo episodio dell’appuntamento dal titolo ‘Ritorno al futuro’. La situazione tra Pietro e Lorenzo genera apprensione anche in Azzurra; i due non hanno alcuna intenzione di rompere gli indugi e trovare una nuova intensa, non si rivolgono la parola e la tensione è più che percepibile. Nel frattempo, un ritorno dal passato scuote non poco Melody: torna Sandrino!

