Ogni episodio è un turbinio di emozioni, spesso condite da colpi di scena; l’appuntamento di questa sera non ha tradito le attese, motivo lecito per gli appassionati di mettersi già alla ricerca di anticipazioni per la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda il 3 aprile 2025. Quali nuove storie verranno sottoposte ad Azzurra, sempre attenta agli aspetti emotivi e in prima linea quando si tratta di salvare vite umane? Scopriamola con qualche spoiler sulla quinta puntata della prossima settimana.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 3 aprile 2025 partono dall’episodio ‘Le favole non esistono’. Qui avremo Lorenzo al centro della scena e una scoperta che lo lascerà tutt’altro che impassibile. La memoria di Serena desta ancora dolore e, al ritrovamento di una sua agenda, l’uomo verrà a conoscenza di contatti con un ragazzo di nome Dario. I due si sarebbero incontrati diverse volte, almeno stando alle date menzionate nel quaderno. Lorenzo racconta tutto ad Azzurra che però preferisce andare cauta rispetto a qualsiasi genere di ipotesi. Nel frattempo, Cristina non ha occhi che per Pietro; a dispetto delle circostanze non proprio favorevoli per il loro rapporto, non sembra intenzionata a prendere in considerazione di Azzurra.

Tra Melody e Corrado trionfa l’amore… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, prossima puntata 3 aprile 2025

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 3 aprile 2025 proseguono con il secondo episodio, ‘Avanti tutta’. Gli impegni presso la casa famiglia passano momentaneamente in secondo piano per Lorenzo; l’uomo dovrà essere premiato ad una serata dedicata appunto a chi opera nel sociale, al suo fianco, troverà Alessia. L’entusiasmo non sarà al massimo ma l’occasione; un incidente imprevisto potrebbe però impedire a Lorenzo di partecipare alla serata.

Mentre Lorenzo è alle prese con un problema al collo, molto più entusiasti sono Cristina e Pietro che decidono di recarsi insieme alla serata. E’ l’amore a dominare la scena anche per Melody e Corrado; i due ragazzi sono sempre più vicini e la complicità non passerà inosservata. Sullo sfondo, Azzurra non dimentica la preoccupazione per alcune vicende impreviste che interesseranno alcuni dei ragazzi presenti presso la casa famiglia.

