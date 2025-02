Proprio mentre buona parte degli appassionati è alle prese con i primi due episodi è già caccia alle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata in onda il 6 marzo 2025. Primi impegni di Suor Azzurra alle prese con il suo percorso spirituale, ovviamente sempre l’ala protettrice di Suor Angela che è ormai pronta a lasciare il testimone tra le mani della giovane. Ma cosa vedremo nel terzo e quarto episodio della prossima puntata?

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata – 6 marzo 2025 – partono dal terzo episodio dal titolo ‘Ti proteggerò’. Abbiamo osservato nella puntata di apertura la protagonista alle prese con una casa famiglia e con storie di vite che meritano particolare attenzione. In particolare Cristina, per nulla convinta del soggiorno ma che nella giovane suora sta trovando finalmente un supporto speciale e necessario. La passione per il disegno apre uno spiraglio ma le resistenze della giovane sembrano quasi un’armatura granitica.

Le inquietudini di Piero e la bontà di Azzurra… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 prossima puntata 6 marzo 2025

Tiene banco anche la storia di Pietro; un segreto relativo al passato e strettamente legato ai genitori rischia di alimentare delle inquietudini importanti. Intanto Alisia, anche lei presso la casa famiglia, ha finalmente trovato un nuovo baricentro esistenziale grazie al supporto di Azzurra ed è pronta ad iniziare un percorso che possa tenerla lontana dall’uomo che per diverso tempo l’ha resa vittima di violenze.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la prossima puntata del 6 marzo 2025 proseguono con il secondo episodio, il numero 4, dal titolo “Smascherati”. Suor Azzurra non ha alcuna intenzione di lasciare che una strada sbagliata rovini una giovane vita; incontra una ragazza di origini rom colpevole di copiosi furti e, per farle cambiare strada, la convince a seguirla presso la casa famiglia. Nel frattempo, Cristina si convincerà finalmente a coltivare la sua passione per il disegno.

