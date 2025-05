Andrà in onda domani, giovedì 1 maggio 2025 su Rai Uno in prima serata, la penultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nella puntata di Che Dio ci aiuti 8 di domani, giovedì 1 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che nel primo episodio intitolato ‘Omnia vincit amor’ Azzurra e Lorenzo si occuperanno di un bambino lasciato solo dalla madre. Lui continuerà ad essere scosso a causa del rapporto tra Pietro e Cristina, il direttore della Casa del Sorriso non approva la loro relazione e cercherà di ostacolarli.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni 1 maggio 2025: Azzurra è preoccupata per Melody, Olly ha dei dubbi

Nei precedenti episodi è scoppiata la scintilla tra Corrado e Melody, la loro relazione procederà a gonfie vele ma suor Azzurra si renderà conto che la ragazza tenderà ad essere troppo accondiscendente nei confronti del fidanzato. Avrà infatti il timore che stia commettendo gli stessi errori del passato, cioè annullarsi per amore.

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8 fanno poi sapere che nella penultima puntata che verrà trasmessa giovedì 1 maggio 2025 mentre Olly continuerà ad affrontare un profondo e interiore percorso inizierà ad avere dei dubbi in merito all’affetto che il padre provava nei suoi confronti.

Olly e Melody affrontano il loro passato, Cristina delusa da Lorenzo

Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 1 maggio 2025, si intitola ‘Tra bianco e nero’. Le anticipazioni rivelano che Azzurra offrirà il suo supporto ad Olly per aiutarla ad affrontare i ricordi del passato, specie quelli legati a suo padre. Anche Melody farà i conti con il suo passato e con il suo ex fidanzato, Sandrino infatti tornerà di nuovo.

Cos’altro succederà? Dopo aver provato ad ostacolare la storia d’amore nata tra Pietro e Cristina, Lorenzo inizierà a pentirsi del fatto di essersi intromesso nel loro rapporto e si chiederà se abbia fatto bene a dubitare del loro amore. I due ragazzi vivranno un momento di crisi a causa del comportamento del padre di lui. La ragazza farà una scoperta che la turberà non poco, cioè una scorrettezza nei suoi confronti da parte di Lorenzo. Cristina si chiederà se restare nella casa famiglia è la scelta giusta.