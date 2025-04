Che Dio ci aiuti 8 ascolti in costante calo e la prossima stagione a rischio? Cosa sta succedendo

È tutto pronto per l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8 che andrà in onda questa sera, giovedì 24 aprile 2025, sempre in prima serata su Rai1. Tuttavia questa stagione è già agli sgoccioli, mancano poche puntate al gran finale e già è tempo di bilanci e supposizioni sulla prossima stagione: Che Dio ci aiuti 9 si farà? Al momento la risposta non sembra per nulla scontata perché se è vero che gli ascolti continuano ad essere buoni (anche se in continuano calo) dall’altro la fiction e la sua protagonista è finita spesso sotto attacco sui social per un motivo preciso: l’assenza di Suor Angela.

Questa stagione di Che Dio ci aiuti 8, così come la precedente, è contraddistinta dal passaggio di testimone da Suor Angela a Suor Azzurra. Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, presente solo in due episodi, protagonista assoluta di Che Dio ci aiuti è Francesca Chillemi. Per l’attrice siciliana si tratta di un’eredità pesante che non sembra abbia accolto il favore del pubblico. Infatti, gli ascolti sono in calo e sui social non mancano attacchi e critiche alla fiction. Scendendo nel dettaglio, l’ottava stagione della fiction di Rai1 ha debuttato con 3.692.000 spettatori e il 21,2% di share nel corso del tempo, però, gli ascolti Che Dio ci aiuti 8 si sono abbassati e la puntata di giovedì scorso è stata seguita da 3.160.000 spettatori pari al 20.0% di share. Tuttavia media che resta ottima.

Che Dio ci aiuti 9 non si farà? A rischio la prossima stagione della fiction per le critiche sui social

A preoccupare per il futuro di Che Dio ci aiuti 9 non sono gli ascolti ma le critiche e gli attacchi sui social degli utenti web. Su Facebook, Instagram e X, infatti, sono tantissime le critiche alla serie Rai. “Onestamente questa stagione non mi sta piacendo per niente Azzurra da sola non rende. Si sente la mancanza di suor Costanza e senza suor Angela non sarà mai lo stesso… sarebbe stato meglio chiuderla li. È lento noioso prevedibile… è come se si stesse trascinando qualcosa che non ha più niente da dare. Il personaggio di Azzurra era ironico a tratti comico qui è come se dovesse impersonare suor Angela ma le riesce maluccio. A me personalmente non sta piacendo”. “Pessima stagione !!! 👎👎👎” “Non mi ha proprio preso fin dalla prima puntata” “Mi sono addormentata a guardala” “Non c’è entusiasmo nelle storie” sono solo alcune delle critiche sui social. Che Dio ci aiuti 9 non si farà o gli autori cercheranno di correggere il tiro?