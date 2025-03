Che Dio ci aiuti 8: le critiche a Suor Azzurra, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi

Dopo tanta attesa, Che Dio ci aiuti è tornato in onda con l’ottava stagione. Protagonista indiscussa delle puntate è Suor Azzurra, intpretata da Francesca Chillemi, presente nella fiction sin dalla prima stagione. Prima di diventare suora, Azzurra Leonardi era una ragazza svitata, allegra, spensierata e dedita soprattutto allo shopping. Puntata dopo puntata, stagione dopo stagione, tuttavia, Azzurra Leonardi si è trasformata fino a convertirsi dopo il dolore per la morte del marito Guido e del figlio Davide. Nei panni di Sruo Azzurra, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi ha dovuto rinunciare a quella leggerezza e quella vena ironica che le hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico di Raiuno.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Cristina lascia casa-famiglia?/ S'innamora di Pietro, Lorenzo reagisce male

Con la messa in onda delle prime puntate, le critiche per il personaggio di Suor Azzurra non mancano e c’è anche chi rimpiange le stagioni in cui era semplicemente Azzurra Leonardi. A rispondere alle critiche, sulle pagine di Vanity Fair, è proprio Francesca Chillemi.

Le parole di Francesca Chillemi sull’evoluzione di Suor Azzurra: loi spoiler su Che Dio ci aiuti 8

Azzurra è cresciuta, è maturata e ha dovuto affrontare tante situazioni di cui alcune molto dolorose che l’hanno portata ad un’evoluzione che oggi è possibile vedere in Suor Azzurra. A spiegare il cambiamento è Francesca Chillemi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha spiegato che, proprio tale evoluzione è uno dei motivi per cui ama il personaggio che interpreta. L’attrice, inoltre, ha anticipato che, nel corso delle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 8, le mazzate per Suor Azzurra non mancheranno.

Perchè Che Dio ci aiuti 8 non va in onda la prossima settimana, 20 marzo 2025/ Anticipazioni quarta puntata

«Azzurra si mette in gioco, diventa una sorta di assistente sociale per queste ragazze che all’inizio sono totalmente indifferenti verso di lei», racconta Francesca Chillemi. «Azzurra subirà diverse mazzate durante la stagione, ma è animata sempre dalle migliori intenzioni. L’evoluzione di Azzurra mi rende fiera ed è uno dei motivi per cui interpreto questo personaggio da così tanti anni. Mi piace che, ogni anno, è un po’ diversa ma che non cambi mai la sua matrice originaria», ha concluso l’attrice.