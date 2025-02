Che Dio ci Aiuti 8, quante puntate sono e quando finisce la fiction?

Da stasera, giovedì 27 febbraio 2025, tornano in onda i nuovi episodi di Che Dio ci Aiuti, la fortunata serie in onda su Rai Uno. Si tratta dell’ottava stagione, prodotta Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, e promette di regalare ai fan della serie emozioni nuove e colpi di scena. Inoltre introduce importanti novità legate al personaggio di suor Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi.

Ogni puntata di Che Dio Ci Aiuti sarà composta da due episodi di circa 50 minuti ciascuno per un totale di dieci puntate. Il finale di stagione è previsto per giovedì 1° maggio 2025. Dopo le precedenti stagioni a Modena, Fabriano e Assisi, l’ottava stagione della serie si sposta a Roma.

Ancora una volta, Che Dio ci Aiuti sorprenderà il pubblico. Dopo la decisione di prendere i voti e entrare a far parte del Convento degli Angeli Custodi, suor Azzurra si trova ad affrontare una sfida che stravolgerà i suoi piani. Suor Angela, figura storica di Elena Sofia Ricci, le chiederà di trasferirsi a Roma per prestare aiuto a una casa-famiglia in difficoltà.

Nella prima puntata di Che Dio ci Aiuti 8, assisteremo alla decisione di suor Azzurra di partire e nella Capitale incontrerà Lorenzo Riva, interpretato da Giovanni Scifoni. Psichiatra di professione, è il direttore della casa-famiglia. Da quando ha perso la moglie in un tragico incidente, cerca di mantenere l’equilibrio tra il suo ruolo di padre per i suoi figli e il suo lavoro.

Tra i nuovi arrivi nella comunità troviamo Cristina, una ragazza che ha subito violenze e, sopratutto all’inizio, sarà non poco diffidente nei confronti di tutti. Melody, una giovane che si rifugia nella musica per sfuggire ai suoi problemi. Con il tempo, i legami tra le ragazze e i membri del centro cresceranno, con suor Azzurra che riuscirà a trasformare il gruppo in una vera e propria famiglia.

