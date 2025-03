Dopo la ‘sosta’ della scorsa settimana, torna l’appuntamento con le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la quarta puntata di questa sera, 27 marzo 2025, su Rai Uno. Nuove storie di vita vengono sottoposte all’empatia di Azzurra mentre circostanze parallele, legate a chi ha trovato accoglienza presso la casa famiglia, continuano a destare la preoccupazione della protagonista. Da un lato i sentimenti tra Cristina e Pietro, dall’altro la necessità di tutelare Melody alle prese con un ritorno imprevisto. Nel mezzo, nuove storie che attirano l’attitudine amorevole di Azzurra intenzionata a non lasciare indietro nessuno.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la quarta puntata di questa sera, 27 marzo 2025 – partono dall’episodio ‘Per te’. L’attenzione di Azzurra, almeno per il momento, si distoglie dalle questioni che riguardano la casa famiglia. Cristina ha deciso di mettere a nudo i propri sentimenti parlando proprio con la protagonista: “Sono innamorata di Pietro”, una confessione che Azzurra in un certo senso si aspettava ma, nel momento della rivelazione, sembra quasi preoccupata per la giovane. Intenzionata ad evitare una delusione per Cristina, decide di parlare lei stessa con Pietro.

La situazione tra Cristina e Pietro potrebbe però prendere una piega imprevista; Azzurra non menziona i due ragazzi parlando con Lorenzo ma palesa una circostanza simile come esempio, la risposta però la lascia basita perchè in questi casi si andrebbe nella direzione di un trasferimento. I timori della protagonista a questo punto raggiungono il picco e, a prescindere dall’amore tra i due giovani, cerca di convincere Cristina sull’idea di lasciar perdere. Nel frattempo, presso la casa famiglia arriva una sorella che rischia di perdere l’affido di suo fratello.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – in vista della quarta puntata di questa sera, 27 marzo 2025 – proseguono con l’episodio ‘Ritorno al futuro’. Al centro della scena torna Melody, ma non per le ultime questioni legate alla sua presenza presso la casa famiglia. Tornano infatti i fantasmi, i ‘demoni’ del passato; il tutto amplificato dal ritorno di Sandrino. La situazione desterà particolare preoccupazione in Azzurra che, nel frattempo, dovrà fare i conti anche con altre questioni altrettanto ostiche.

Il rapporto tra Pietro e Lorenzo non decolla; i due continuano a non parlarsi e, spesso, si lanciano occhiate che non promettono nulla di buono. Proprio nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Serena gli umori sono delle molle pronte a scattare; Azzurra se ne rende conto e cerca in qualche modo di allentare la tensione tra i due.

Stando alle anticipazioni, si appresta ad essere imperdibile l’appuntamento con i nuovi episodi; scopriamo dunque dove e quando vedere la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8. Appuntamento, come sempre, su Rai Uno: oggi 27 marzo 2025, in prima serata. I due episodi della serata saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma ufficiale RaiPlay.