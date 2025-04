Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: come finisce tra Cristina e Pietro? Parla Ambrosia Caldarelli

Sta andando in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 8 fiction di Rai1 con protagonista Francesca Chillemi che quest’anno ha un cast quasi totalmente rinnovato rispetto alle precedenti stagioni con moltissime new entry tra cui Ambrosia Caldarelli che interpreta Cristina Vizzini, una 17enne incinta che vive in una situazione difficile e complessa che trova un rifugio nella Casa famiglia del Sorriso. Nel corso nelle puntate è nata una particolare sintonia tra la giovane e Pietro (Tommaso Donadoni) figlio del direttore della Casa del Sorriso Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

L’amore che sta nascendo tra Cristina e Pietro in Che Dio ci aiuti 8 sta appassionando i telespettatori ed adesso a fornire delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 sul finale di stagione ci ha pensato l’attrice Ambrosia Caldarelli in un’intervista concessa a DiLei.it. Senza scendere troppo nei dettagli ha rivelato: “Tra Cristina e Pietro c’è dell’attrazione? Avranno un futuro insieme? Eh, tra alti e bassi…si, diciamo di si.” Insomma nel gran finale di stagione qualcosa accadrà tra i due ma l’attrice non si è sbilanciata oltre su come finisce tra Cristina e Pietro, anche se non è difficili ipotizzare che i due si metteranno insieme.



Che Dio ci aiuti 9, Cristina non ci sarà nella prossima stagione? Ambrosia Caldarelli: “Chissà”

E mentre c’è grande attesa per le prossime puntate, il finale di stagione e per scoprire come finisce Che Dio ci aiuti 8, i telespettatori sono già proiettati nella prossima stagione. È quasi certo che Che Dio ci aiuti 9 si farà anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, protagonista assoluta sarà Francesca Chillemi ma del resto del cast chi ci sarà e chi dirà addio? A domanda diretta Ambrosia Caldarelli ha lasciato intendere che, forse, il suo personaggio non ci sarà. Del resto nella serie tv, escluse le protagoniste principali, prima Elena Sofia Ricci nelle vesti di Suor Angela, Francesca Chillemi in quelli di Suor Azzurra e poi Valeria Fabrizi in quelli di Suor Costanza, il cast si è sempre rinnovato di stagione in stagione con l’arrivo di nuovi personaggi e l’addio di altri



Sempre durante l’intervista concessa a DiLei.it, infatti, la giovane attrice ha ammesso: “Cristina tornerà nella nona stagione di Che Dio ci aiuti? Non lo so davvero, dipenderà anche da come andrà la serie. Però spero di si, mi sono affezionata tanto a lei, all’inizio è stata una sfida ma poi ci ho rivisto tanto di me stessa.” La 25enne ha aggiunto che si è molto divertita ad interpretare il suo personaggio nonostante alcune scene sia state particolarmente difficili emotivamente, ma la domanda resta: Cristina non ci sarà nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti 9?

Che Dio ci aiuti 8, Ambrosia Caldarelli su Francesca Chillemi: “È divertente e determinata”

Infine, Ambrosia Caldarelli ha concluso l’intervista rivelando com’è il rapporto sul set con gli altri attori. Ha rivelato che con Bianca Panconi (Melody) si conoscono da anni e sono grandi amiche, conosceva anche Ludovica Ciaschetti (Olly) e si è trovata molto bene anche con Tommaso Donadoni (Pietro Riva) con cui è nata una grande sintonia. Ed infine per quanto riguarda il rapporto con Francesca Chillemi (Suor Angela), invece, ha aggiunto: “Mi sono trovata molto bene. È determinata, divertente, sa quello che vuole anche sul modo di fare le cose. Mi ha ispirato molto anche per questo suo carattere determinato.” L’appuntamento con le prossime puntate della fiction di Rai1 è per ogni giovedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa, gli episodi possono essere seguiti in diretta streaming sul sito di Raiplay e disponibili dopo la messa in onda.