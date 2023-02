Che Dio ci aiuti, Suor Angela ritorna?/ Elena Sofia Ricci: “la parola fine si può…”

Elena Sofia Ricci annuncia il ritorno di Suor Angela? Le sue parole

Elena Sofia Ricci è stata ospite di Da noi a ruota libera, in cui ha parlato della fiction Che Dio ci aiuti 7 e della nuova serie, Fiori sopra l’inferno, in cui veste i panni della profiler Teresa Battaglia. L’attrice di grande successo ha riacceso le speranze del pubblico, riguardo il possibile ritorno del personaggio di Suor Angela.

L’attrice, come riporta lanostratv.it, dichiara: “Separarsi da Suor Angela è doloroso però nella vita ho imparato che la parola fine si può mettere ma si può togliere si può rimettere fino alla fine…quindi chissà. Lasciare un personaggio che si è tanto amato è sempre doloroso“. Elena Sofia Ricci aveva annunciato già all’inizio delle riprese che si sarebbe presa una pausa da Che Dio ci aiuti per dedicarsi ad altri progetti televisivi. In merito alla nuova fiction che la vede in prima linea dichiara: “C’è il tema dell’infanzia violata i bambini di Fiori sopra l’inferno sono bimbi con un’infanzia violata, scopriremo anche un passato di Teresa analogo e per chi come me conosce un po’ queste dinamiche, queste ferite avute da ragazzini è un’attrazione pazzesca… Ci saranno Vittime su vittime che si susseguiranno”.

Elena Sofia Ricci, dopo ben 7 stagioni, ha deciso di lasciare il Convento degli Angeli Custodi per dedicarsi alla nuova fiction Fiori sopra l’inferno. Nonostante la sua decisione, alcune dichiarazioni dell’attrice lascerebbero ben sperare a un ritorno in Che Dio ci aiuti.

Sulle pagine di Nuovo Tv, Elena Sofia Ricci ha confessato che potrebbe tornare a vestire i panni di Suor Angela: “Da Suor Angela facevo fatica a separarmi. Vedremo nel futuro che cosa succederà, ma anche se sono un’attrice che vuole continuare a fare altro, chissà che non faccia qualche sorpresa: Che Dio ci aiuti è nel mio cuore”. Dunque, sono diversi gli indizi che riaccendono la speranza dei fan.

