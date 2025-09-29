Perché non c'è più il cane Linneo in Blanca 3? Addio all'amato amico a quattro zampe della protagonista: come muore e come sta davvero Fiona

Blanca 3, addio al cane Linneo: al suo posto “Cane 3”

La terza stagione di Blanca, in partenza questa sera in prima serata su Rai 1, si apre con un importante colpo di scena e con un’assenza importante per la protagonista: quella del cane Linneo. Il debutto di Blanca 3 è infatti segnato da una grave perdita, che rappresenta un punto di svolta nella vita della consulente della Polizia di Stato.

Linneo, per tutti coloro che hanno seguito con entusiasmo le due precedenti stagioni della fiction, era ormai un amico di famiglia oltre ad essere l’affezionato cane guida nonché spalla della protagonista. Un amico a quattro zampe che è in realtà una femmina, di nome Fiona, di razza bulldog americano; un fidato amico per Blanca nonché un supporto costante durante i momenti difficili e di sconforto.

La morte di Linneo nella terza stagione getterà Blanca nello sconforto, in un vortice di oscurità dal quale faticherà a riprendersi. Come racconta la trama della prima puntata, in onda questa sera, l’associazione le affiancherà un nuovo cane guida, che però Bianca inizialmente faticherà ad accettare. Con lui vuole infatti creare un distacco affettivo, nel timore di affezionarsi a lui, e per questo non gli darà alcun nome se non “Cane 3”.

Blanca 3, perché non c’è più Linneo e come sta Fiona

In Blanca 3 si apre dunque un nuovo capitolo nella vita della protagonista, pronta a ripartire al fianco di un nuovo cane guida pur tra mille difficoltà. Ma come mai Linneo non c’è più e come sta realmente Fiona? A raccontare l’addio dell’amico a quattro zampe alla fiction è stato il regista Nicola Abbatangelo ai microfoni di Movieplayer.

Ha innanzitutto rassicurato che Fiona sta bene, è viva e vegeta anche se ormai vecchiotta, ed è proprio per questo motivo che non è stata “riconfermata” nella terza stagione: “Era anziana. Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista. È un cane che vuole trovare il suo spazio nel cuore di Blanca e anche negli spettatori, è un’altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Quindi ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere”.