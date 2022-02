Che fine ha fatto Antonino Spinalbese?/ “Belen Rodriguez? Emotivamente distanti”

Antonino Spinalbese che fine ha fatto dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez? Tutto tace sulla nuova vita dell’hairstylist che ha vissuto una passionale e travolgente relazione con la bellissima showgirl argentina. Dal loro amore è nata anche la piccola Luna Marì, la secondogenita della Rodriguez. La coppia dopo un periodo di grande amore è arrivata al capolinea e sembrerebbe che i due vivano rapporti anche abbastanza complicati. Non è dato sapere il motivo della rottura, anche se proprio Belen sui social si è dichiarata single, mentre Antonino non ha voluto dire nulla. Intanto dopo la fine della storia con Antonino, la bella Belen si è riavvicinata all’ex compagno Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati/ Lei: "Sono single..."

La crisi tra i due è scoppiata poco dopo la nascita della bimba. Tra i due sembrerebbero esserci dei rapporti “sereni, ma emotivamente distanti” come si evince dal settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti in cui vedono i due ex incontrarsi in un bar. L’hairstylist arriva per prendere la piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez tradita da Antonino Spinalbese?/ "Le corna? Credo di averle..."

Antonino Spinalbese dopo Belen Rodriguez: l’incidente e…

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono detti addio. Una fine inaspettata visto che è sopraggiunta a pochissimi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì. Purtroppo gli ultimi mesi non sono stati il massimo per l’hairstylist che ha avuto anche un piccolo incidente. A raccontarlo è stato proprio lui postando una storia su Instagram dal letto di un ospedale: “30/11/21. Risonanza addome.Dieci giorni possono essere lunghissimi. Non basterebbero però le parole per ringraziare tutto il team dell’ospedale Fatebenefratelli, gli infermieri, il mio compagno di stanza Rocco e il professor Bigatti. Grazie di cuore, mi avete fatto sentire come a casa”.

Belen Rodriguez "cancella" Antonino Spinalbese/ Sparita la foto commentata da lui

Un ricovero forse causato dall’incidente vissuto qualche mese fa quando ha postato uno scatto della sua macchina distrutta. Per fortuna l’ex hairstylist si è ripreso ed ora sta bene. Tutto tace invece sulla fine dell’amore con Belen. Cosa è successo davvero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA