Che fine ha fatto Baby Jane?, qual è il film che ha ispirato Franca Leosini/ La trama

Questa sera si celebra il ritorno in televisione di Franca Leosini, amato volto di casa Rai grazie al successo di “Storie maledette”. La conduttrice però è al timone di un nuovo progetto, due puntate-evento di “Che fine ha fatto Baby Jane?”. Un titolo non certo casuale, considerando che parliamo di uno dei film più famosi del cinema americano degli anni Sessanta.

“Che fine ha fatto Baby Jane?”, titolo italiano di “What Ever Happened to Baby Jane?”, è un lungometraggio del 1962 diretto da Robert Aldrich, uno dei cineasti più anticonformisti della generazione degli anni Cinquanta. Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha ottenuto cinque candidature ai Premi Oscar, vincendo la statuetta per il miglior costume nella categoria “bianco e nero”. Un thriller psicologico che ha formato tanti registi e che ha tracciato un solco nella cinematografia a stelle e strisce, i motivi sono tanti…

CHE FINE HA FATTO BABY JANE?, LA TRAMA DEL FILM DI ALDRICH

La trama di “Che fine ha fatto Baby Jane?” è molto particolare, segnale di un film fuori da ogni schema: il lungometraggio di Aldrich, infatti, racconta la storia di Jane (Bette Davis), ex bimba prodigio ormai dimenticata dal pubblico, che vive insieme alla sorella Blanche (Joan Crawford), la cui fortuna nel mondo dello spettacolo è superiore. Ma Blanche dipende totalmente da Jane dopo essere rimasta paralizzati in seguito ad un incidente. Il rapporto è difficile, e sfocia in un vortice di crudeltà mentale e segreti inconfessabili… Tratto dall’omonimo romanzo di Henry Farrell , “Che fine ha fatto Baby Jane?” è uno dei punti più alti, se non la vetta, del grand-guignol portato sul grande schermo. Uno dei grandi pregi è la sceneggiatura firmata da Lukas Heller, in grado di restituire uno spirito cinematografico a un romanzo che basa la sua potenza nel microcosmo psicologico ricco di odio, gelosia e vendetta. Menzione necessaria per il montaggio avveniristico di Michael Luciano, ripreso negli anni successivi, e per le prove attoriali di Bette Davis e Joan Crawford, al tempo acerrime rivali per il primato di miglior attrice in circolazione. Qui di seguito il trailer di “Che fine ha fatto Baby Jane?”

