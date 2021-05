Che fine ha fatto il corpo di Pepa de Il Segreto/ Nel finale svelato il mistero di Megan Montaner?

Pepa, che fine ha fatto il suo corpo dopo aver partorito i due gemelli nella soap Il Segreto?

Il Segreto, questo è il titolo della soap spagnola che ci ha tenuto compagnia in questi anni da quando quel pomeriggio su Canale5 è spuntata la piccola levatrice Pepa pronta a dare alla luce suo figlio nella neve, al freddo e al gelo, lontana dall’uomo che l’ha messa incinta e che, un attimo dopo il parto, gli ha portato via il bambino. Ha preso il via da qui la storia della levatrice e del soldato che ha fatto incetta di ascolti e che ha lanciato presso il pubblico italiano Alex Gadea e Megan Montaner. Adesso per loro è arrivato il momento dell’epilogo perché questa sera su Canale5 andranno in onda le ultime tre puntate della soap con tutto quello che questo significa: c’è un segreto da svelare che sia proprio quello legato a Pepa e alla sua sorte?

IL SEGRETO, PUNTATA FINALE/ Anticipazioni 28 maggio: la malattia terminale di Emilia

Pepa, Megan Montaner, “torna” nel finale de Il Segreto?

In molti hanno pensato a lungo che il titolo della soap Il Segreto alla fine fosse legato proprio al destino della sua protagonista, la giovane Pepa che stremata e lontana da casa, ha dato alla luce i suoi gemelli prima di sparire nel nulla. I due bambini, anni dopo, hanno fatto la loro comparsa proprio a Puente Viejo come protagonisti de Il Segreto ma nessuno ha mai risposto alla fatidica domanda: dove è finita Pepa e che fine ha fatto il suo corpo? Spesso si è parlato del coinvolgimento di Francisca in un possibile rapimento o altro, ma alla fine sembra che la domanda è destinata a rimanere senza risposta perché il finale de Il Segreto in onda proprio questa sera, non riuscirà a rispondere a questa domanda.

