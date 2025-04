Originaria di Napoli, dove è nata nel 1951, Marisa Laurito è stata una grande attrice e conduttrice televisiva, simbolo della TV dagli anni ’70 in poi. Appassionata di spettacolo fin da bambina, si è spesa per entrare nella compagnia teatrale di Eduardo de Filippo a Napoli. Imparata l’arte del teatro, seguendo i consigli di un grande maestro, a debuttato proprio con lui nel 1969. Nel 1972 ha firmato il primo contratto e per diversi anni ha lavorato al teatro cabaret Sancarluccio di Napoli. Ha recitato proprio in quegli anni in una serie di film, debuttando al cinema nel 1976: vari i ruoli al fianco di Bud Spencer e Terence Hill.

Marisa Laurito, chi è e compagno Pietro Perdini: "Insieme da oltre 20 anni"/ La svolta con Renzo Arbore, poi…

Negli anni ’80, poi, per Marisa Laurito è arrivata la vera popolarità grazie alla TV: ha lavorato infatti a lungo al fianco di Renzo Arbore nella trasmissione “Quelli della notte” e poi anche con Raffaella Carrà. Successivamente ha condotto vari programmi ma non sono mancate neppure l’esperienze da cantante: nel 1989 ha preso parte al festival di Sanremo. Grande il successo anche negli anni ’90 per Marisa Laurito con film e conduzioni varie, mentre negli anni 2000 l’attrice si è dedicata più che altro al teatro. Oggi.. che fine ha fatto Marisa Laurito?

Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ "Niente figli? Libera scelta: con lui li avrei fatti ma..."

Che fine ha fatto Marisa Laurito? Divisa tra teatro e tv

Che fine ha fatto Marisa Laurito? La grande attrice conduttrice, volto della TV, negli anni 2010 è tornata in televisione per condurre una serie di trasmissioni e prendere parte nel 2014 a ballando con le stelle. Più di recente, Marisa Laurito è stata nominata direttrice artistica Teatro Trianon di Napoli ma non sono mancate neppure le esperienze in TV come quella nel 2022 con la fiction “Mina settembre” e una serie di avventure nuove come quella a Celebrity Chef su TV8, senza però abbandonare il suo vero amore, il teatro. A chi si chiede dunque che fine abbia fatto Marisa Laurito, basta accendere la TV e sarà molto probabile vederla sullo schermo.