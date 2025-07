Che fine hanno fatto Amanda Knox e Raffaele Sollecito? I due vennero prima condannati e poi assolti per il processo di Meredith Kercher

Che fine hanno fatto Amanda Knox e Raffaele Sollecito? Sicuramente è una delle domande a cui risponderà questa sera Dark Lines, programma di casa Rai che si concentra sui femminicidi e che nelle prossime ore si soffermerà sulla morte della povera Meredith Kercher, ammazzata a Perugia il primo novembre del 2007, omicidio per cui fu condannato a 16 anni di reclusione Rudy Guede. All’epoca dei fatti anche Amanda Knox e Raffaele Sollecito finirono in prigione per essere quindi condannati in primo grado e poi assolti dalla Cassazione dopo 4 anni dietro le sbarre.

Oggi i due sono lontani anni luce dai riflettori, hanno scelto giustamente una vita nell’ombra a cominciare da Amanda Knox, che da anni è tornata nella sua terra natia, gli Stati Uniti. Anche se lo scorso autunno è rientrata per il processo per calunnia, la Knox vive stabilmente in quel di Seattle, la metropoli “con la torre” da cui proviene.

CHE FINE HANNO FATTO AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO? LEI E’ TORNATA NEGLI USA

Nel frattempo ha ovviamente abbandonato gli studi in Italia, proprio a Perugia, per poi laurearsi in scrittura in quel degli Stati Uniti. Il caso vuole che ha trovato lavoro proprio come giornalista e scrittrice che si occupa anche di cronaca nera e una decina di anni fa, nel 2013, ha scritto anche un libro attraverso cui ha raccontato come è stato vivere dietro le sbarre in Italia, una sorta di biografia ma legata a quel periodo.

Il libro è stato un enorme successo, avendo venduto milioni di copie in tutto il mondo anche per via della forte mediaticità che aveva ottenuto il caso, e tutto il ricavato è stato utilizzato per ripagare le spese legali sostenute nei tre gradi di giudizio per il processo. Da diversi anni Amanda Knox si è sposata con Chris Robinson, uno scritto connazionale e i due hanno avuto anche una figlia, Eureka Muse, oltre che Echo, l’ultimo arrivato.

CHE FINE HANNO FATTO AMANDA KNOX E RAFFAELE SOLLECITO? LUI SI E’ LAUREATO E…

Nel corso della sua carriera Amanda Knox ha dato vita anche ad un podcast assieme al marito attraverso cui aiuta le persone vittime di giudiziarie, sempre rifacendosi al suo caso, tenendo conto che nel 2019 la CEDU, la corte europea dei diritti dell’uomo, ha condannato l’Italia a versare 18.400 euro sul conto della Knox non avendo subito un giusto processo.

In una delle ultime interviste, parlando con Oggi, ha svelato di soffrire ancora l’incarcerazione dicendosi convinta che sarà sempre ricordata come la ragazza accusata di omicidio. All’epoca dei fatti Amanda Knox era fidanzata con Raffaele Sollecito, anche lui condannato poi assolto.

Oggi Sollecito, che è tornato a vivere al sud, è un uomo in carriera e dopo la condanna in ingegneria informatica si è specializzato con una tesi biografica, concentrandosi sui colpevolisti e gli innocentisti del web.

Dopo aver scritto due libri ha trovato lavoro presso un’azienda tech e ora si occupa di architetture cloud, gli spazi di archiviazione sul web. Come la Knox si dice convinto di essere stato incarcerato ingiustamente di conseguenza si sta battendo affinché venga risarcito: l’ultima volta che ha visto Amanda Knox è stato nel 2022, una gita a Gubbio che i due avrebbero dovuto fare prima che accadessero i fatti di Perugia.